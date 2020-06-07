三星迎來「史上最大危機」！李在鎔恐再臨牢獄之災...感性呼籲國民支持

▲三星表示，正面臨空前的「經營危機」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

三星集團7日發表長篇文章，表示集團正面臨「史上最大經營危機」，呼籲在疫情造成全國性經濟困難時，全國人民應出面力挺三星。

三星電子副社長李在鎔為鞏固接班人之位，涉嫌灌水旗下子公司財務狀況，時隔2年4個月，恐再次面臨牢獄之災！首爾中央地方法院8日上午將召開羈押審查庭，預計晚間或隔日凌晨決定是否羈押。

三星表示，若檢方展開長時間搜查，可能會讓集團在經營上困難重重，「新冠肺炎疫情可能長期化，我國經濟未來無法預測，三星理應成為帶領全國克服經濟危機的主角，不料卻先面臨經營危機，讓國人們擔憂，對此深感愧歉。在此拜託全國媒體人，三星若要克服危機，首先要確保經營正常化。不管最後出現何種結果，三星將尊重法院與搜查審議委員會的決定。」

三星補充道，「將盡最大的努力，引領韓國走出經濟危機，只有讓三星的經營正常化，才能讓韓國經濟突飛猛進，懇請國民打開這條路，讓三星引領全國邁進！」

▲時隔2年4個月，李在鎔恐再度面臨牢獄危機。（圖／路透社）

韓媒《News1》分析，三星集團7日發表的900多字長文中，毫無隱諱、並多次提及三星正面臨經營危機，和5～6日針對特定媒體報導所發表的聲明文性質截然不同，在李在鎔面臨牢獄危機的命運倒數前，充分突顯出三星的情況確實十分迫切。

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