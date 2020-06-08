三星李在鎔開口了！時隔8月法院外面對媒體　堅決否認涉非法合併

▲ 李在鎔2019年8月於首爾高院 。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓三星電子副會長、三星集團掌門人李在鎔涉入三星物產與第一毛織的合併案、不當繼承等爭議，今（8日）早為出席羈押審查聽審，於當地時間上午10時左右（台灣時間9時）抵達首爾中央地方法院，時隔8個月現身法院外的媒體拍攝區（Photo Line）。

李在鎔戴著白色口罩、表情凝重，面對眾多媒體開口表示，「我從未指示非法合併或聽取相關報告。聽說調查過程中有下屬表示，曾經向我報告此事，而我對此依然否認。」面對記者「時隔3年接受聲押聽審的心情如何」的提問，他未開口回應便轉身走進法院。

自2019年10月出席前總統朴槿惠閨密門案更審以來，這是李在鎔時隔8個月站上媒體拍攝區。他5月26日及29日曾二度被檢方傳訊調查，但未公開面對鏡頭。由於南韓檢方去年改革，全面停止公開傳訊證人，主要嫌疑人的調查也改為非公開進行。

閨密門案審理期間，李在鎔接受該案特別檢察官朴英洙搜查，但2017年並無非公開約談的規定。因此李在鎔每每被傳訊，都在檢察廳外受到大批媒體鏡頭包圍。

另一方面，除李在鎔以外，前三星未來戰略室長崔志成（최지성）、前未來戰略室戰略組長金鍾重（김종중）8日同樣出席聲押聽審，在李在鎔進入法院後不久便抵達，未回應任何記者提問。

根據韓媒報導，今早有逾百名記者聚集在首爾地院西館1樓門口，包括《美聯社》、《法新社》等外媒，高度關注李在鎔及三星集團未來走向。

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