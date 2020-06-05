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大金空調捐贈國軍高雄總醫院50台空氣清淨機　守護醫療人員及病患健康

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▲▼大金空調,國軍,高雄總醫院,空氣清淨機,醫療,健康。（圖／大金提供）

▲和泰興業股份有限公司捐贈國軍高雄總醫院50台大金空氣清淨機，協助守護國軍醫院、醫護同仁及病患的健康。

圖、文／大金提供

新型冠狀病毒全球肆虐，各醫療院所、醫護人員成為防疫的重要環節，為善盡社會責任，和泰興業股份有限公司捐贈國軍高雄總醫院50台空氣清淨機，協助守護國軍醫院、醫護同仁及病患的健康，更藉此向辛苦的國軍醫護人員表達敬意和感謝。

捐贈儀式在國軍高雄總醫院舉行，由和泰興業執行副總林鴻志代表公司捐出每台價值萬餘元、具有除菌抗病毒的大金空調空氣清淨機，並邀請陸軍第8軍團指揮官傅中將、副指揮官羅少將及該院醫護同仁共同見證，過程簡單隆重，氣氛溫馨。

林鴻志表示，全國上下一心共同守護國人健康是最重要的事情，除守護民眾健康外，更要守護醫護人員健康，該公司希望回饋社會、回饋國軍官兵，讓國人都能呼吸純淨的空氣，健康快樂生活。

「此次受贈的空氣清淨機，將全數用在門診、急診診療室及病房護理站，以發揮最大的效用。」高雄總醫院院長柯朝元少將表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，醫院一直處於防疫的備戰狀態，不敢鬆懈，和泰興業熱心捐贈的善行義舉，令該院全體同仁士氣都受到鼓舞。柯院長指出，企盼藉由和泰興業的善舉能發揮拋磚引玉的效果，吸引更多善心人士及社團發揮愛心，為社會注入更多關懷。

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