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網感慨「哪位華語女歌手淡出最可惜？」　「女版周杰倫」被推爆：詞曲超神

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▲演唱會，演唱，演藝，音樂會，表演，舞台。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣許多歌手唱功佳、又有獨特的風格魅力，但往往發了一張專輯或唱紅一首歌後，便從觀眾視線裡消失，真正坐上天王、天后寶座，更是寥寥無幾。一名網友就發文討論「哪位女歌手沒再發片最可惜？」掀起熱烈回響，其中兩位女歌手呼聲最高，不少鄉民也感慨，進演藝圈「眼緣」真的很重要！　

網友在PTT提到，之前看YouTube影片介紹許多一片女歌手，「我覺得最扯的是阿爆&Brandy，拿到金曲獎隔天公司倒閉；還有Melody殷悅也很可惜，我超喜歡《愛多少早知道》，她的聲音很好聽的說。大家心中覺得沒再發片最可惜的華語女歌手是誰呢？」

請繼續往下閱讀...

問題拋出後，果然掀起熱議，其中有「女周杰倫」封號的創作型歌手林冠吟、和華裔新加坡女歌手王儷婷（Olivia Ong）最受推崇，許多鄉民留言大讚，「林冠吟的詞曲太神」、「推Olivia」、「林冠吟幾乎整張專輯都好聽」、「Olivia聲音超棒」、「林冠吟沒有之一，會唱、會創作，歌聲又有辨識度」、「這麼多人記得林冠吟也太令人感動 ，我也愛她」。

歌手林冠吟專訪（圖／記者周宸亘攝）

▲林冠吟後來轉為從事廣告、電影配樂工作。（圖／記者周宸亘攝）

說到林冠吟，2004年出道的她以一首《毀滅愛情》紅遍全台灣，其實早在2003年「舞動奇蹟電視原聲帶」中，她就獻唱《梁祝》一曲，後來2005年入圍第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，也前後發了兩張實體專輯，不過她2010年結婚生子後，就轉向幕後，製作配樂或編寫廣告歌曲。

另外，一些實力堅強的女歌手，也被網友們提及，「許慧欣人正聲音美」、「Aki、龔詩嘉，她們聲音真的好好」、「龔詩嘉+1」、「庭竹 陳嘉維 趙之壁 蘇盈之」、「趙之壁，歌很有特色」。

▼美聲歌姬Olivia。（圖／華研）

Olivia。(圖／華研)

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