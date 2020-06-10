影／北韓斬斷與南韓通話渠道　CNN解析「金正恩掀起危機」背後動機！

記者丁維瑀／綜合報導

北韓9日宣布切斷與南韓的聯絡管道，兩韓關係降至冰點。專家則認為，金氏政權可能是想利用傳單爭議掀起一場危機，這是北韓在國際舞台經常實施的策略，藉此於談判中營造出一種緊迫性並達到目標。

▲南韓軍方人員在首爾以北的板門店與一名北韓軍方人員通話。（圖／路透）

CNN分析指出，在經歷兩年多較緩和的關係以及和平談判失敗後，北韓全面斬斷與南韓的官方通訊管道，可能代表平壤正對首爾採取一種更具對抗性的立場。北韓官媒稱，多個熱線將被關閉，包括南北韓軍方的電話，以及能讓北韓領導人金正恩、南韓總統文在寅直接聯繫的管道。

北韓認為，位於南韓的脫北者朝北韓發放氣球，裡面裝有傳單與SD卡。對於一般的北韓人民而言，獲取這類資訊是違法的，脫北者此舉可能帶來嚴重結果。

然而，北韓充滿敵意的行為可能只是一種政治策略。事實上，金氏家族向來在官媒中受到近乎對神明一般的遵從，侮辱這些重要人物會被嚴厲懲罰，但北韓加劇雙方的敵對關係，或許是一種政治手段，要讓南北韓停滯數月的談判重啟。

▲北韓遭到國際制裁。（圖／路透）

國際危機組織（International Crisis Group）專門研究東北亞事務與核武政策的資深顧問金度妍（Duyeon Kim）說，南北韓之間的通訊基本上已經「死亡」，功能失調，不過平壤則試圖把切斷聯絡管道當成一件很嚴重的事情。

南北韓1971年於板門店設立熱線，成為雙方重要的聯絡渠道，不過此後北韓至少5度切斷通訊。金度妍表示，雖然這種情況不理想，但雙方已習慣渠道中斷的時期。

如今，北韓仍受到聯合國安全理事會與美國的制裁，迫切想在經濟上解除困境。首爾國民大學北韓事務專家蘭可夫（Andrei Lankov）認為，文在寅不可能違反制裁，就怕會把美國推遠。

文中寫道，北韓正試圖把南韓逼到絕境，一邊拒絕美國，一邊也希望，這種緊迫感能讓文在寅依照金正恩開出的條件來合作。蘭可夫說，北韓想製造一場可控制的危機，不想讓文在寅政府感到安心。

然而目前南韓民眾其實較關注經濟、疫情等問題。蘭可夫觀察到，北韓想在南韓製造的危機感的行為非常失敗，這不等同是個好現象，南韓若不回應，可能代表北韓會進一步加強挑釁。

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