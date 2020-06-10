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陸生申請公開暫停赴台政策原因　北京：國家秘密

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高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台灣大學校門口。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者沈朋達台北9日電

一名準陸生日前向中國教育部申請資訊公開，以了解官方暫停陸生赴台的具體資訊。她近日接獲回覆，當局以國家秘密為由，拒絕公開相關資訊。

這名陸生對此感到失望，也感嘆中國大陸網友近期將對台灣的怨懟情緒轉移到陸生身上。她同時也期盼台灣能盡早開放在學陸生返台。

中國教育部4月9日在官網宣布，指考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情防控和兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸學生赴台就學的工作。

當時正申請來台攻讀碩士的準陸生陳新（化名）因而向教育部申請「信息公開」（類似台灣的政府資訊公開），要求公布相關決策依據，以及何時恢復赴台等資訊。

依據中國「政府信息公開條例」規定，中國教育部應在收到申請的15個工作日內，也就是5月初回覆。不過陳新直到9日上午才收到回覆信件。

陳新告訴中央社記者，對方曾在5月中旬以電子郵件向她表示，無法在期限內回覆，必須再延長15個工作天。不過如今，她認為那是刻意的行政拖延。

在遞交的申請中，陳新詢問今年暫停陸生赴台決策的依據，以及政策相關文件的發文字號。對此，回覆指「內容因涉及國家機密，不予公開」。

她也詢問，「為維護陸生返台就讀正當權益」，和「暫停陸生赴台」之間的關聯性，以及何時會重啟政策。中國教育部則宣稱，上述問題屬於「諮詢類」，「沒有指向明確的教育部政府信息」，請她參考相關報導。

對此，陳新表示，「政府信息公開條例」規定國家機密、商業秘密和個人隱私等資料，政府可不予公開。但她認為，相關政策若有發文字號，不應該在國家秘密之列。她也指出，指申請問題屬「諮詢類」，是政府過去迴避公開資訊的常見方式。

她表示，當初申請資訊公開的其中一個目的，是想讓政府和社會關注到陸生群體的權益。但政府的回應，讓她感到相當失望。

而主流陸媒對這一議題的報導也不多，廣州日報旗下的「南風窗」雜誌近期刊登一篇陸生撰寫的文章，描述春節回武漢遭遇封城、之後又無法返台的心路歷程，是少數讓中國民眾一窺陸生處境的報導，文章下方卻引來網友質問，陸生為何執意要去台灣。

陳新則認為，「感覺他們（網友）把對台灣的仇恨言論，轉移到陸生群體上」。

不過陳新說，這起事件也讓原本鬆散的陸生群體，有更多機會聚在一起，討論如何爭取權益。

近期有數百名陸生連署致信台灣教育部，希望能讓應屆畢業生於6月底前返台，後續再陸續分批放行。陳新對此也表示，希望在防疫能量許可下，盡快讓陸生來台，回歸校園。

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