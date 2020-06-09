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解放軍模擬「某海島著陸作戰」　直升機演練6繩同時機降

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▲▼解放軍第72集團軍某陸航旅，組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降作戰演練。（圖／翻攝自央視軍事）

▲解放軍第72集團軍某陸航旅，組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降作戰演練。（圖／翻攝自央視軍事）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍東部戰區又有新動作！據央視軍事頻道報導，近日第72集團軍某陸航旅，組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降作戰演練，內容包括一機多繩機降、高度索降、低高度跳、單輪著陸等，全面檢驗多手段突防、多方式著陸等戰法的作戰效能。

報導指，該旅藉著海島、叢林等複雜地形，專攻精煉各種機降方式，並強調所謂「機降作戰」，係作為陸航空中突擊部隊的重要作戰樣式，在戰場上具有迅捷靈活、精準高效的優勢。

▲▼解放軍第72集團軍某陸航旅，組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降作戰演練。（圖／翻攝自央視軍事）

▲直升機群奔赴海島演練。（圖／翻攝自央視軍事，下同）

以單機6繩同時機降的操作為例，根據曝光畫面，解放軍直升機群在抵達海島上空後，單機內10多名突擊隊員透過放下的6個垂降繩，在不到20秒內，全數完成高度15公尺的索降作業。該方式與一機單繩的傳統機降相比，耗時縮減了近五分之四。

第72集團軍某陸航旅特級飛行員嚴珂指出，機降作戰機動靈活，如果降得快、降得準，就會像一把尖刀直插敵軍的心臟，但如果在敵火力範圍之內，暴露時間太長，反倒會成為一個空中的活靶子。

除機降作戰外，央視報導稱，該旅和防空、砲兵等單位日前還展開過對抗演練，以規避統機降方式滯空時間長的弱點。

第72集團軍某陸航旅旅長劉勇表示，下一步解放軍還將持續深化驗證，試驗一機多繩、一繩多人、即降即突等作戰方式，助力陸軍向「立體攻防、全域作戰轉型發展。」

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▼解放軍第72集團軍某陸航旅海島演練畫面曝光。（圖／翻攝自央視軍事）

▲▼解放軍第72集團軍某陸航旅，組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降作戰演練。（圖／翻攝自央視軍事）

▲▼解放軍第72集團軍某陸航旅，組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降作戰演練。（圖／翻攝自央視軍事）

▲▼解放軍第72集團軍某陸航旅，組織直升機群飛奔「某海島」，展開機降作戰演練。（圖／翻攝自央視軍事）

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