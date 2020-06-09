接連被出征…支持者傳百封訊息加油打氣！　王浩宇：這兩天很溫暖

▲王浩宇接連遭砲轟，PO文抒發心情「這兩天，很溫暖。」（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，而民進黨桃園市議員王浩宇於臉書轉發死訊，寫下「力挺韓國瑜」挨轟消費死者，8日服務處慘遭韓粉蛋洗、撒冥紙，對於接二連三的風波，王浩宇9日稍早PO文抒發心情，表示「這兩天，很溫暖」，並附上喝飲料的自拍照「報平安」。

王浩宇9日下午於個人臉書提到，加油鼓勵的電話接不完，早上起床發現有100多封訊息，幾乎都是加油打氣的，他還分享上班路途中，無論是搭捷運或者坐計程車，向他說「加油」的民眾很多，要他撐下去，不用理韓粉，計程車運將甚至「差點不收他錢」，讓王浩宇認為「這兩天很溫暖」。



王浩宇的服務處於9日恢復正常，他提到，「今天服務處的案件量爆量多，因為大家昨天沒辦法過來，只好今天來找他們，選民都很關心我是否一切都好，我很好、只是心很累」

王浩宇也譴責，過去民進黨也曾有很多次敗選，但從來沒有用這種暴力的行為去攻擊別人，不認同這種暴力行為，最後他說，「不論政治立場如何，社會對於這種對警察丟雞蛋的行為，本來就不是非常認同。相信風波很快就會過去，我們會更認真更努力，繼續守護台灣、讓中壢更好。」

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