還韓國瑜公道！杏仁哥籲號召6/13上凱道　北市警局核准了

▲333聯盟等單位，申請613上凱道替韓國瑜討公道，中正一分局核准集會。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

高雄市長韓國瑜在6日遭罷免通過，當天晚上就發生高雄市議長許崑源墜樓身亡，杏仁哥則是在臉書上貼文號召參加13日在總統府前的抗議活動，文中指出「台灣不能只有一種聲音，呼籲全台各地有志之士，前往聲援」，北市府以及北市警局也准許當天活動進行，時間為上午8點到晚上8點。

杏仁哥9日中午在臉書上貼文，「杏仁哥聲援－台灣不能只有一種聲音，不能有兩套標準。請全台各地有志之士，前往聲援。」，並寫上抗議時間在6月13、14日舉行，地點就在總統府前，並且已取得路權，希望韓粉們勇敢站出來還韓國瑜公道。

▲杏仁哥在臉書上籲韓粉站出來，在613替韓國瑜討公道，並追到許崑源議長。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

杏仁哥文中更直言，「讓我們集中火力在6/13當天下午2點30分如影隨形～遍地開花～替天行道～推翻暴政！假博士滾下台！韓粉勇敢站出來！還韓國瑜公道！追悼許崑源議長！」

▲中正一分局准許33聯盟等單位在613的集會。（圖／記者邱中岳攝）

北市府新工處也准許「第三勢力333政黨團結聯盟」等主辦單位的路權申請，北市警局中正一分局指出，主辦單位取得路權後，向分局申請集會遊行，分局經過評估後准許，而主辦單位也派人前往分局填寫申請書獲准。

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