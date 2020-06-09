不如苗栗大埔案！南鐵案11日拆張宅　自救會怒「明天拆政府」

▲詹順貴說，高度爭議下強拆民宅，政客會把政治前途一併給拆掉。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

反南鐵東移全線自救聯合會、台灣土地正義行動聯盟今（9日）到行政院前舉行記者會，控訴南鐵案張家收到鐵道局「6月10日斷水斷電，11日強拆」公文。批苗栗大埔案經8次訴訟結果、3次定讞才強拆，悲劇歷歷在目，南鐵案只有一次審判，完全不對等。籲執政黨，在高度爭議下強拆民宅，不管有多少民意支持，都會一併把政治前途給拆掉。

自救會會長陳致曉表示，大埔案在強拆前，民進黨將大埔張藥房重建定位為「重建台灣土地正義里程碑」，然而，南鐵居民卻比大埔居民的人權保障更不如，副總統賴清德2016年用「大埔張家人死厝、抗爭沒用」恐嚇居民投降，南鐵案與大埔案同樣面臨行政程序暴力強闖，也同樣壓迫居民輕生。

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▲反南鐵東移全線自救聯合會、台灣土地正義行動聯盟「南鐵不同意戶面臨強拆」記者會。（圖／記者許展溢攝）



陳致曉提到，大埔案強拆前，歷經8次訴訟結果、3次定讞，其中，包含都市計畫變更訴訟敗訴定讞與部分土地的土地徵收訴訟敗訴定讞，才進行強拆。如今，民進黨政府卻要在南鐵東移案才經一次審判，都市計畫訴訟尚未定讞，土地徵收訴尚未啟動的狀況下對不同意戶強拆。陳致曉氣問，難道民進黨執政下的南鐵居民比當年國民黨執政的苗栗大埔居民更為低賤，更不具人權，更不配獲得司法救濟？

自救會說明，今年4月，法官接受鐵道局「96年南鐵地下化綜規報告」為錯誤的說法。且漠視民方提出諸多佐證、不顧鐵道局在訴訟過程中無法舉證，反覆翻供，和前後矛盾的事實，竟全盤接受鐵道局說法，在本案都市計畫一審判居民敗訴。

▲徐世榮喊「今天拆張家，明天拆政府」。（圖／記者許展溢攝）



前環保署副署長詹順貴到場力挺說，此案雖被判敗訴，但由法院認定事實中，有一點非常重要，更狠狠打臉賴清德，還有當時寫調查報告的監察委員吳豐山，因為他們一再對外聲稱，台南鐵路從頭到尾只有1個永久軌的東移案，沒2個方案，但判決裡，最初版本其實有2個方案，也就是在原軌底下做地下化永久軌，和臨時軌的東移案。

▲張家林女士說，南鐵案比不上大埔案。（圖／記者許展溢攝）



詹順貴指出，法院審查敗訴，還有一重點是，96年至98年版的方案變更，脈絡邏輯是用土地開發挹注公共工程財源，此部份都有相關公文，為要合理化土地開發隱藏，必須形塑，永久軌的東移案徵收面積會比原來96年版多，捏造假性需求。也就是按照96年版，要在旁邊多畫出6米巷道，強拆面積會多很多，正當合理化原本版本，說服法院。詹順貴最後強調，不管是怎樣的政客，有多少民意支持，只要在高度爭議下強拆民宅，相信歷史的經歷會告訴大家、社會，一定會把政治前途一併給拆掉。

▲行政院回應，陳情訴求會責成交通部和權責單位釐清。（圖／記者許展溢攝）



政治大學地政系教授徐世榮認為，土地徵收絕對是基本人權，不是金錢補償問題，且總統蔡英文公開說過「土地徵收制度是有問題」，現場喊「今天拆張家，明天拆政府」。張家林女士無奈說，政府很悲哀，沒力量跟他們抗衡，只能訴求此方式不對，比不上苗栗大埔案。陳志曉強調，只是非常卑微希望得到「同等司法人權」對待。行政院交通環境資源處參議姚長安代表出面回應，會盡程序上了解，陳情訴求會責成交通部，釐清相關狀況。

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