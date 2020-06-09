經黨主席同意還被停權2年 　徐正文嗆國民黨：打自己人最行

▲徐正文。（資料照／記者陳政錄攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨中央委員徐正文因自行發布武漢台商包機相關訊息，被停權2年，他9日上午接受媒體訪問，主動公布當時與代理黨主席林榮德的電話錄音，說明對外說明包機事宜，有經過國民黨內的同意。他也透過臉書上怒嗆國民黨，打自己人最行。

徐正文8日深夜在臉書表示，因為國民黨低迷情況，一直隱忍不願攻擊7人小組宣布不實的情形，他從沒用國民黨身份召開記者會，當時國民黨代理林榮徳主席，也知道也理解和同意他用台北市家長會長協會總會長和湖北台人自救會名義身份進行包機記者會，可降低政黨包彩，真正為人民爭取返台，也和國民黨切割，萬一有什麼問題不會影響國民黨，「我之前得到當時國民黨代理主席同意召開記者會，何罪之有呢？」

徐正文9日上午接受媒體訪問，主動公布當時與代理黨主席林榮德的電話錄音。根據錄音內容，徐正文告訴林榮德，這次湖北的台人，探親、旅遊的居多，可以用家長會長協會總會長的名義對外說明，也獲得林榮德許可。

對於被國民黨停權，徐正文9日再度透過臉書發聲，「你通知了我，我不去是我的問題，如果不通知就是你國民黨掌權的人問題！」8日和友人聚餐才得知被停權2年，友人不平，晚上立即打電話給黨主席江啓臣，說為什麼救人，是大家的英雄，還要停權？

徐正文指出，江啟臣說這是上任及考紀委員會決定的他沒辦法，對於江啟臣說出這樣話他很遺憾，黨內一直罵民進黨獨裁一言堂，結果黨內某些人，掌權也是這樣，考紀會竟可不走程序，通知當事人答辯，直接判決，是否違反程序正義？

徐正文提到，公佈時間點接近晚上太誇張，一般都會在截稿下午3點前，顯示別有用心，現在國民黨動不動警告大家要停權或開除黨籍?「國民黨本身這個黨沒有錯，錯在掌權柄的人，行使不公義，如何帶領民眾去制衡執政黨？連民進黨都沒有這樣，都是槍口對外，反觀黨內搶功第一，打自己人最行。」

徐正文提及，「唉還想去補選高雄市長？人在做天在看，天佑國民黨！這是我們國父 孫文創立國民黨？唉，黨魂呢？真的很失望！」、「救人還要同意！開記者會還要批准嗎？還有是非公道嗎？」

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