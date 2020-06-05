在服飾店買褲子卻「堅持不試穿」 男子付錢的「可惡舉動」讓店家爆炸

記者邱中岳／新北報導

新北市警方在5日接獲民眾報案，有男客人在服飾店內挑選褲子，結帳時先將5百元放在桌上，趁店員不注意又將5百元收回，並向店家聲稱「有付錢」，氣得店家調閱監視器向警方報案，警方也循線找到男子到案，並依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，該名31歲的林姓男子，在5日上午11時許，跑到汐止康寧街一處服飾店挑選衣服，並向櫃檯購買一條牛仔褲，但在結帳時先將5百元放在桌上，並趁店員不注意利用牛仔褲當掩護，將桌上的5百元收走。

▲男子在服飾店內先將5百元放在桌上，趁比劃牛仔褲尺寸時趁隙將前收回。（圖／畫面翻攝臉書《汐止集團》）

最後店家向男子收錢時，男子向店家表示「有付錢，是店家自己把錢弄丟」，最後店家調閱監視器，原來是男子趁隙將桌上的錢收走，氣得向警方報案，警方找到林男到案後，男子辯稱是自己沒注意，也與店家達成和解，但最後仍依詐欺罪送辦。

▲男子收回5百元後還向店家聲稱已付錢，堅持店家搞丟，調閱監視器才真相大白。（圖／畫面翻攝臉書《汐止集團》）

店家氣得在臉書上PO文表示，剛開始準備結帳她把5百元放桌上，要對方先去試穿褲子，但該名男子堅持不要，只是拿起褲子在櫃檯前比畫一下，最後「順手」將桌上的5百元收回口袋。

結帳時，男子還堅持是店員把錢搞丟，還說自己時間很趕，要店員等等自己去找，事後店家發覺有異才緊急調閱監視器，才發現錢被男子收了回去，還堅持是店家用丟，店家還PO文表示「我們也因此上了一課」。

生火了！連我媽都用到發光

二手票券豐富你的生活

【相關新聞】

影／等不到勇警兒上訴討公道！警政署長：盡全力爭取承翰應有權利



SBL球星酒駕！喝4瓶啤酒騎車...「以為酒退」迴轉道被攔查 酒測值0.62