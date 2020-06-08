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疫情趨緩旅遊熱潮升溫　科技公司600人搭台鐵專列到花東旅遊

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▲雄獅旅遊與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

雄獅旅遊與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，花蓮旅遊熱潮逐漸升溫，雄獅旅遊8日與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約，從8月11日起將領600人以台鐵專列到花蓮旅遊。

受疫情影響過往企業獎勵旅遊或是員工旅遊以海外居多，今年都改在國內舉辦。交通部觀光局局長張錫聰表示，今日上午安心旅遊政策宣佈後，雄獅旅行社是第一家旅行社與企業正式簽約，將國外轉為國內，振興國內食宿遊購行等觀光業。

雄獅旅遊與紅崴科技集團合作，規劃自8月11日起5天4夜「2020經銷商花東縱谷振興國內經濟獎勵之旅」，將打造600人台鐵專列，深度暢遊花東，其中花蓮預計走訪太魯閣、馬太鞍濕地、賞鯨等多處知名景點，住宿當地國際五星級飯店，並規劃擁有在地原民特色的歡迎晚宴，透過歌舞歡騰一掃陰霾，同時享受大自然的純淨，5天4夜將安心一覧世界級的東台灣美麗風光。

▲雄獅旅遊與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

企業團體600人將以台鐵專列到花東旅遊。

為促進國人蒞臨花蓮旅遊，花蓮縣府鼓勵合法旅行社帶團至花蓮，今年6月20日至11月15日活動期間，只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，並至少在合法旅宿業住宿1晚，即可獲得獎勵金！帶團人數達1,000人、獎勵3萬元；達3,000人、獎勵金5萬元；達5,000人以上則獎勵7萬元，補助經費至申請完畢為止。針對遊客，活動期間入住花蓮合法旅宿並上網登錄，就有機會抽回轎車大獎，歡迎民眾安心旅遊，享受旅遊優惠！

相關資料詳情請見花蓮觀光資訊網（http://tour-hualien.hl.gov.tw/）。

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