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救疫情　Fitbit推低成本急救呼吸器

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▲▼Fitbit推出低成本急救呼吸器。（圖／Fitbit提供）

▲Fitbit推出低成本急救呼吸器。（圖／Fitbit提供）

記者邱倢芯／台北報導

雖然台灣國內解封，不過世界其他許多國家仍受到新冠肺炎疫情威脅；Fitbit 瞭解全球醫療對呼吸器的需求日增，因此運用內部的先進感應器研發和硬體設計專業知識推出低成本且操作簡便的急救型呼吸器 Fitbit Flow，此裝置已獲美國食品藥物管理局(FDA)緊急使用授權，以因應新冠肺炎造成的公共衛生緊急情況。

Fitbit指出，這台自動甦醒器的設計構想，來自麻省理工學院緊急呼吸器設計工具箱(MIT E-Vent Design Toolbox)，並採用快速製造呼吸器系統(Rapidly Manufactured Ventilation Systems)的產品規格。

Fitbit在研發測試期間，諮詢了奧勒岡健康科學大學(OHSU)附設醫院的新冠肺炎患者急診醫學臨床醫師，並與MassGeneralBrigham COVID創新中心工作小組攜手合作，以真正符合醫護人員的需求。

Fitbit共同創辦人暨執行長James Park表示，新冠肺炎的出現，促使我們突破創新與極限，投注所有的資源迅速研發產品，以支援患者和醫療照護體系。Fitbit看到了新的契機，結合了先進感應器研發、製造和全球供應鏈的專業知識，以解決對呼吸器的持續迫切需求，為全球抗疫工作盡一份心力。

Fitbit Flow以標準甦醒球為基礎(如同救護員使用的器材)，內建精密的儀器、感應器和警報器，以進行自動按壓及患者監測。本產品使用簡便，可快速上手，有助於減輕專業人員在操作市售呼吸器時的負擔。

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