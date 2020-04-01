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睡得好也是防疫的一種　戴上智慧錶就能替你掌握

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▲▼Fitbit血氧濃度變化圖表。（圖／Fitbit提供）

▲透過配戴智慧錶偵測血氧濃度變化的方式，能夠快速地掌握自己的睡眠狀況。（圖／Fitbit提供）

記者邱倢芯／台北報導

在疫情期間，大多會建議人們多多待在家中，避免接觸染新冠肺炎（COVID-19），並且透過運動、飲食等方式來增強抵抗力；不過事實上，睡眠也是維持身心健康的重要一環，充足的睡眠更有助提升免疫力。而若是透過配戴智慧錶的方式，並透過血氧濃度變化檢測，就能夠更精準地掌握、完整自己的健康監測。

以Fitbit Versa 2的血氧濃度偵測為例，其透過手錶背面的紅外線感測器偵測血氧濃度，並在一覺醒來後，用戶只要點開手機上的Fitbit App，即可查看血氧濃度變化圖表，了解個人健康與睡眠狀況。

▼透過配戴智慧錶的方式，能夠在一覺醒來後，用戶只要點開手機上的Fitbit App，即可查看血氧濃度變化圖表，了解個人健康與睡眠狀況。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Fitbit Versa 2,血氧濃度偵測。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，應該有不少人疑惑，App上的數據使用者應該要如何解讀，才能更準確掌握自身狀況？對此，Fitbit表示，血氧濃度變化是偵測用戶睡眠期間時體內血液中所攜帶的氧氣量的變化，一般來說，變化度應該維持在「低」才是正常的。而此變化量是依照個別用戶而有所差異，因此不會有固定的數據、百分比的顯示，而是依照用戶平均的血氧量進行監測。

另一方面，有許多人也會好奇，透過智慧錶所偵測、分析而成的血氧濃度變化圖表是否真可作為醫生有效的參考？Fitbit則解釋，旗下智慧錶所搭載的血氧濃度變化圖表功能，已有經過許多臨床的測驗並通過FDA的認證，不過仍建議僅將其作為使用者檢視自我身體健康的一種依據，若有身體不適時，仍應及時尋求專業醫療的診斷。

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