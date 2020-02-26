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Fitbit健康監測功能再升級　血氧濃度變化圖表讓你掌握睡眠品質

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▲▼Fitbit血氧濃度變化圖表。（圖／Fitbit提供）

▲Fitbit全新健康監測功能讓你輕鬆掌握血氧、睡眠狀況。（圖／Fitbit提供）

記者邱倢芯／台北報導

想要進一步掌握自身健康狀況的人有福了！Fitbit今（26）日宣布在台推出全新健康監測功能，即日起只要更新版本就可使用；此一健康監測功能是透過手錶/手環背面的紅外線感測器偵測血氧濃度，讓用戶可於Fitbit App上查看血氧濃度變化圖表，全方位了解個人健康與睡眠狀況。Fitbit Charge 3、Ionic、Versa、Versa Lite、Versa 2等產品皆支援此一健康監測功能。

Fitbit指出，近年來台灣人健康意識持續提高，因此推出血氧濃度變化圖表，可顯示用戶睡眠時有多少百分比的血液容量與氧結合，方便了解個人是否有呼吸中止或肺部等特殊狀況。

▼Fitbit血氧濃度變化圖表。（圖／Fitbit提供）

▲▼Fitbit血氧濃度變化圖表。（圖／Fitbit提供）

一般而言，血氧95～100%表示血液會盡可能攜帶足夠的氧氣，而若血氧濃度下降或變化頻繁且劇烈，則可能表示用戶在睡眠期間出現呼吸障礙或有潛在肺部問題。用戶可以在Fitbit App的「睡眠」功能中找到個人專屬的血氧濃度變化圖表，進一步了解更多睡眠期間的健康資訊。

不過Fitbit也提醒，透過穿戴式設備所獲取的資料僅能作為參考，不為醫療用途使用，若有任何疑問及健康問題，請務必諮詢專業醫療人士。

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