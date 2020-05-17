台南錢櫃KTV「爆血擂台戰」　12人互打...2男「胸腹被狂捅」重傷搶救

▲台南市中西區和意路上的錢櫃KTV清晨發生酒客爆打群架事件，台南市警二分局出快打部隊查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區和意路上的錢櫃KTV，17日清晨7時多發生酒客爆打群架事件，台南市警二分局出快打部隊，到場控制雙方人馬共12人，現場有3男1女受傷，其中2男遭銳器刺傷右下腹與右腋下傷勢嚴重，4人送醫治後無生命危險，警方將現場其他8人帶回偵辦，全案偵訊後將依刑法聚眾鬥毆與傷害等罪嫌送辦。

17日清晨7時許，台南市二分局警方接獲報案指中西區和意路上的錢櫃KTV店內11樓發生打群架事件，警方到場先控制雙方在場的8男4女（各4男2女），其中同一方的22歲柯姓男子（現役軍人，休假）右下腹遭銳器刺傷、24歲孫姓男子右腋下也遭銳器刺傷；另一方近30歲的翟姓男子膝蓋挫傷、40歲女子額頭受傷，4人分別被消防局派救護車送醫救治，4人被送醫時意識清醒，經就醫幸無生命危險。

▲右下腹遭刺傷的柯姓男子被送上救護車送醫。

警方初步了解，柯姓、翟姓2男各一方的人馬，雙方互不認識，17日凌晨都到錢櫃KTV11樓各開157、159號包廂消費唱歌、喝酒，直到清晨7時許，雙方從包廂外出準備離去，雙方人馬疑在包廂外走道上發生擦撞引起爭執，雙方拉扯、叫囂後發生肢體衝突，雙方大打出手，造成3男1女受傷。警方後來查出翟姓男子涉持銳器刺傷對方柯、孫2人受傷，持續深入追查釐清相關案情。

市警二分局長王森瑒表示，警方發動快打部隊，迅速到場控制在場涉案人員，除4名傷者送醫，其他8人都被帶回分局偵辦。據了解，這12人分屬兩派人馬，各有4男2女，警方將依刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送法辦。

警方說，刑法聚眾鬥毆罪屬公訢罪，這罪名不輕，對首謀與下手者，可處6月以上、5年以下有期徒刑。此外，KTV是警方警政安維重點，會持續針對錢櫃KTV加強巡邏、臨檢與散場時的安維工作，匡靖社會治安，還給民眾安全的生活環境。

・8大自選菜單，按一鍵就變廚神