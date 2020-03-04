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WhatsApp也有深色模式了！　iOS、Android都適用

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▲WhatsApp深色模式。（圖／翻攝自WhatsApp）

▲WhatsApp終於推出深色模式。（圖／翻攝自WhatsApp）

 記者陳心怡／外電報導

由於蘋果 iOS 13 的深色模式廣受好評，WhatsApp也終於跟進，目前在iOS和Android上皆可使用深色模式。如果用戶已經在iOS 13或Android 10的系統啟用深色模式，WhatsApp將自動切換。Android 9用戶只需在WhatsApp設定中啟用新的深色主題即可。

WhatsApp在iOS和Android上進行了幾個月的beta測試後，深色模式終於在今天正式上線服務。WhatsApp的深色模式希望能減低使用者在低亮度環境用眼的不適感，同時希望能協助防止手機突然照亮整個房間這類尷尬事件發生。

此外，Facebook已對WhatsApp深色模式進行調整，確保降低手機螢幕的亮度。WhatsApp發言人表示，在測試過程中發現純黑白相結合會產生高對比度，導致眼睛疲勞， 因此，用戶會注意到特殊的深灰色背景和灰白色，降低了螢幕亮度，減少眩光，並提高了對比度和可讀性。

WhatsApp深色主題在iOS設備上主要是純黑色，在Android則是較深的灰色。

如要在 Android 10 或 iOS 13 版本的手機使用深色模式，使用者只需要在手機的系統設定開啟深色模式，WhatsApp 的深色模式即會開啟。使用者如使用 Android 9 或更早版本手機，請前往 WhatsApp 的設定 > 對話 > 主題 > 選擇「深色」。

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