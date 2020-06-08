印媒：中印軍方在邊境會談　協商和平解決對峙局勢

▲中印邊境近日傳出多起衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

印度媒體《印度時報》7日報導，中印兩軍的一級指揮官6日在拉達克地區進行了會談，就結束邊境地區的軍事對峙進行協商，雙方都認知到保持邊境和平的重要性，並同意根據既有的協議來解決僵局。

根據多家印媒的報導，6日的會談在「和睦且積極」的氣氛下進行，持續了數個小時，有望緩解拉達克東部地區的緊張局勢，兩軍未來幾周還會再度展開會談，就軍事及外交持續對話，以確保邊界地區的和平與安寧。

印度外交部也在7日發聲明指出，此次會談是在親切和平的氣氛下進行，雙方已同意根據既有的各項協議解決對峙僵局，雙方都認識到，保持邊境地區的和平與安寧，對中印關係的發展至關重要。

此外，大陸外交部亞洲司司長吳江浩5日也透過視訊，與印度外交部東亞司聯秘史耐恩進行了會議，就雙邊關係、新冠肺炎疫情，以及中印建交70周年慶祝活動交換了意見。

大陸外交部指出，雙方一致認為，要在兩國領導人戰略引領下，將兩國互不構成威脅、互為發展機遇，不讓分歧上升為爭端的理念落實到行動，增進戰略互信，深化互利合作，妥善管控分歧，推進兩國建交70週年慶祝活動，確保中印關係這艘巨輪始終朝著正確方向前行。

大陸外交部還提到，兩國還應深化抗疫合作，反對將疫情政治化，支持世界衛生組織，推進公共衛生體系建設，「堅決維護和弘揚多邊主義，反對單邊主義、保護主義和霸權主義，共同維護國際公平正義，維護髮展中國家共同利益。」