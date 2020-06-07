廣西暴雨致30餘萬人受災　列車出軌...多地發洪水警報

▲廣西西江一號洪水已形成，水位持續上升。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣西自5月30日起暴雨不斷，導致30餘萬人受災，今（7日）還傳出貴廣高鐵列車出軌，車上248名乘客一度受困，所幸無人員傷亡，隨後轉運至賀州高鐵站。此外，廣西西江梧州段的水位持續上漲，當地也發出預警表示，西江一號洪水近日將過境梧州，提醒民眾嚴防洪水災情。

▲廣西連日暴雨致30餘萬人受災。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，根據統計，截至6日17時，洪澇災害造成廣西323468人受災，因災死亡1人（雷擊）；農作物受災面積14225.0公頃；倒塌房屋61戶128間；直接經濟損失至少3億元人民幣（下同）。預計未來幾天強降雨仍將持續，桂北、桂中將出現大暴雨到特大暴雨。

廣西梧州市委宣傳部指出，受上游來水及強降雨影響，桂江、西江已出現漲水情形，預計未來幾日，西江梧州市區河段將出現超警戒水位1公尺左右的洪水。廣西柳州鹿寨縣防汛抗旱指揮部也於發佈暴雨紅色預警，縣境內洛清江水位將全線超過警戒線，預測將會發生10年一遇的洪水。

▲廣西族自治區防汛抗旱指揮部召開視訊協調會議。（圖／翻攝澎湃新聞）

廣西壯族自治區防汛抗旱指揮部今日緊急召開視訊協調會議，會議強調，廣西各級各部門要提前向預報重點區域、易災區域派出防汛工作指導組，確保每個受災村屯安排有鄉村幹部駐點值守、每個受災鄉鎮附近安排有救援力量待命。