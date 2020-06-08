「高雄市長補選做好萬全準備」　江啟臣宣布中常會移師高雄

▲江啟臣主持擴大主管會報。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨近期啟動高雄市長補選人選徵詢，國民黨主席江啟臣8日主持擴大主管會報，表達高雄市長補選是國民黨繼續關懷、經營高雄的重要支點，要做好萬全準備，並於會議中宣布，本週三將邀請中常委一起前往許議長靈堂致意，同時在高雄召開中常會，傾聽高雄的心聲。

在高雄市長補選部分，江啟臣表示，昨天他已與韓國瑜見面磋商，緊急召開內部主管談話會，將持續鎖定適合人選，而面對新的變局，要有更多層次的思考評估，並用更開放彈性的方式討論因應可能，「這次市長補選是本黨繼續關懷、經營高雄的重要支點，要做好萬全準備。」

面對議長補選，江啟臣表示，他已經與許議長夫人見面，除了慰問、請益，也請秘書長與高雄市黨部主委儘速與跟黨籍議員溝通、討論，待人選確定後，務必確保黨籍議員與對國民黨友善的非黨籍市議員，尋找合作管道，共同支持國民黨提出的人選。

江啟臣最後宣布，邀請所有的中常委與黨務主管，這個星期三一起前往許崑源靈前致意，並且在高雄召開中常會，傾聽高雄在地心聲，重新找回國民黨的高雄在地視角，更要從失敗中站穩腳步，用毅力喚回黨員與支持者的信心。

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