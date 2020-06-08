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車卡路中央「沒反應」！群眾靠近一看...嚇壞急報警　結局超傻眼

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▲▼一名司機開車停在路中央，竟是喝醉睡著。（圖／翻攝自看看新聞）

▲一名司機開車停在路中央，竟是喝醉睡著。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

江蘇鎮江有民眾20日報警稱，一輛轎車停在路上，駕駛員攤坐在車內沒有動靜，可能是突發疾病。救護車趕到後，司機才慢慢甦醒過來。經檢測，司機孫某體內酒精含量為155mg/100ml，涉嫌酒醉駕駛，原來他當天的確是喝多了，開車開一開便睡著了。

綜合陸媒報導，江蘇鎮江20日當天有一輛轎車停在路上，造成其他車輛窒礙難行，民眾趕緊報警。交警與醫護趕往急救後，發現男子竟是酒駕睡著了。該名男子因涉嫌酒駕，警察將他帶至醫院抽血。

駕駛員孫某表示，自己中午喝了幾瓶啤酒，開車時犯睏就睡著了，當時真的很睏，並不是故意的。目前該案正在進一步偵查辦理中。

網友得知後紛紛留言痛罵，「群眾也太熱心」、「喝酒開車就是故意的，撞死人就應該按故意殺人處理」、「謝謝熱心市民」、「一路走好」、「喝酒開車的人開死」、「他應該死一死的」。

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