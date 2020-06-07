妻代駕「不敢會車」　酒醉夫自己來撞自行車想跑...「正義中士」制止竟挨拳

記者張君豪／台北報導

台北市北投區吉利街6日晚間一輛自小客車因會車爆發嚴重衝突，當時喝酒醉的劉姓男子原本讓妻子開車送他回家，但行經該處時因巷弄狹窄「不敢會車」，酒醉劉男幫忙駕車，卻不慎與路旁自行車發生擦撞；劉男妻本想換手挪動肇事車輛，路旁一位隸屬國軍空軍指揮部防空管制中心的李姓中士，見義勇為上前制止卻遭毆打，甚至連警員到場也被攻擊，警員呼叫支援警網到場逮人。

▲北投警方逮捕酒醉攻擊見義勇為民眾的劉姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北投警方逮捕酒醉攻擊見義勇為民眾的劉姓男子，偵查隊長吳漢中說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

北投警方表示，昨天晚間21點45分左右，民眾報案北投吉利街280巷弄有民眾爭吵，警方趕到現場後，發現是酒醉劉男幫不大會開車的妻子會車，結果擦撞對向的自行車，車禍發生後劉妻居然換手駕駛、打算規避先生酒駕肇事犯行，在旁的李姓中士上前制止，竟被揮拳攻擊。

李姓中士被迫出手，把喝酒醉的劉姓男子壓在地上，雙方分開靜候警方到場處理，沒想到警員到場後，劉男又上前追打李姓中士，甚至還波及在場警員，後來多名警力到場支援，才順利逮捕劉男。

北投警方調查，涉嫌酒駕肇事的劉姓男子酒測值高達0.96mg/L，原本肇事後打算讓妻子開車載他逃逸，所幸被李姓中士制止，李姓中士左胸、手臂、頸背部雙膝都有擦傷瘀腫，警訊後依酒駕公共危險、傷害罪嫌，將這名魯莽駕駛移送法辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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