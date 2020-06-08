畫面曝！闖紅燈自撞分隔島「變火球飛高高」　酒駕男困冒煙車慘叫：腳卡住

▲男酒駕闖紅燈自撞分隔島，車體冒煙受困駕駛座。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市五股區8日凌晨3時許，陳姓男子駕駛一輛白色轎車行經新五路與自強路口時，酒駕且闖紅燈失控撞上路中分隔島，車輛瞬間起火翻覆，巡邏員經獲報趕抵持見車輛不斷冒出白煙，且陳男受困車內，高喊「大哥出點力！」順利將他拉出，經抽血檢測後確認車主酒測值達0.6275毫克嚴重超標，訊後將依公共危險罪嫌送辦。

據查證，陳姓男子（25歲）凌晨喝完酒後，開車行經五股區新五路往八里方向，經過自強路口時無視紅燈號誌，闖過紅燈後切換到外側車道，但車速過快瞬間失控，因而撞上分隔島上的花圃，轎車瞬間爆出火光，一旁驚險被撞上的車主停在路中央嚇傻；車禍現場見轎車車頭鈑金嚴重變形，車前傳動軸整個脫落，連引擎也掉落在旁。

德音所的警員當時正巡邏至附近，一旁民眾表示有車禍發生，警方立即前往查看，發現自小客車在分隔島上已經起火燃燒，立即支援警力將所內的滅火器拿至現場滅火，發現車內陳男受困後，判斷必須將民眾拉出避免後續火勢造成危險，便拉開已變形的門將該男子拉出，所幸陳男僅左小腿骨折，送醫後無生命危險。

陳男送醫後經抽血檢測，換算酒測值為0.6275毫克，已經嚴重超標，警方經等待他傷勢穩定後，將他帶回問訊，全案將依公共危險罪嫌送辦。

▼撞擊瞬間車體燃燒成火球。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼前車傳動軸脫落，可見撞擊力量之大。（圖／記者陳豐德翻攝）

