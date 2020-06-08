推海南自貿區方案取代香港？　陸國發委：定位不同「互補大於競爭」

▲國新辦8日舉行《海南自由貿易港建設總體方案》記者會。（圖／翻攝自國新辦網站）



記者劉亭／綜合報導

大陸國新辦8日舉行《海南自由貿易港建設總體方案》記者會。國家發展改革委副主任林念修指出，海南自由貿易港與香港的定位不同，重點發展產業也不同，應該說互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。

《海南自由貿易港建設總體方案》1日正式公佈，主要內容為「6+1+4」。「6」貿易自由便利、投資自由便利、跨境資金流動自由便利、人員進出自由便利、運輸來往自由便利、資料安全有序流動。

▲國家發展改革委副主任林念修。（圖／翻攝自國新辦網站）

「1」構建現代產業體系。大力發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，增強經濟創新力和競爭力；「4」加強稅收、社會治理、法治、風險防控等四個方面的制度建設。

海南自由貿易港建設將分步驟分階段進行。2025年前圍繞貿易投資自由化便利化，適時啟動全島封關運作；第二階段，2035年前，進一步優化完善開放政策和相關制度安排，全面實現以上「6個便利」，推進建設高水準自由貿易港。



▲海南省。（圖／CFP）

由於此自貿方案目標是讓海南成為未來國際貿易和金融的樞紐，因此有人擔心海南會替代現在香港的一部分功能和地位。林念修對此表示，香港是重要的國際金融中心、航運中心和貿易中心，被眾多的國際機構評選為全球最自由的經濟體和最具競爭力的地區之一。

林念修表示，海南建設自由貿易港，既要學習借鑒國際上知名自由貿易港的經驗，同時要充分發揮海南豐富自然資源、獨特地理位置及背靠超大規模國內市場和腹地經濟的優勢，重點突出貿易和投資自由便利，聚焦發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業，加快培育具有海南特色的合作競爭新優勢，為全球自由貿易港發展注入新的活力。

林念修強調，下一步，在海南建設自由貿易港進程中，將進一步加強與粵港澳大灣區的聯動發展，積極開展務實有效的合作，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

▲香港。（圖／視覺中國）

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