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吳蕚洋勸韓國瑜別遺憾　修好邏輯學看支持度剩多少

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▲▼台北市長候選人辯論，無黨籍候選人吳蕚洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳蕚洋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於高雄市長韓國瑜被罷免，曾參選台北市長的白色聯盟執行長吳蕚洋表示，韓國瑜應該好好反省，不要再遺憾了，奉勸韓國瑜修好邏輯學，不來投票的除了聽話的死忠韓粉外，有一大部份是政治冷感者。

吳蕚洋8日在臉書表示，韓國瑜被罷免，韓粉直嚷著門檻太低，連名嘴也說著許多違反民主制度的話，真的讓人不想再看下去，93萬多的罷免票，韓國瑜應好好反省，不要再遺憾，即使這麼高的得票數，若照舊制度，韓國瑜還是沒被罷免成功，因為總投票人數未達二分之一，果若如此，那此罷免制度就形同虛設，「從這次罷免結果，這個制度的設計已經接近務實與公平了！」

吳蕚洋指出，韓粉嚷嚷著要罷免其他議員與立委，這是公民權他樂見，去試試看，看是不是這麼簡單，母數四分之一是選舉區裡的全部選舉人數，不是投票人數，還有反對的票若大於贊成，也是罷免沒成功。

吳蕚洋認為，「韓國瑜說有130萬沒出來投票的人是認同他的，他表示感謝，奉勸韓國瑜修好邏輯學，不來投票的除了聽話的死忠韓粉外，有一大部份是政治冷感者」，一般選舉投票有7成就算好，罷免投票會有更多冷感者，因此，至少有3成的人本來不會投票，而不來投的人有一半的人是贊成罷免票，「請精算一下支持度剩多少吧！」

吳蕚洋還說，有罷免權才是直接民權，完善的罷免權才能防止代議士專制，台灣民主化過程，總算越來越合情與合理，台灣將成為世界上民主制度極完善的國家，「5千年文化絕不是嘴上說說」。

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