平常害羞躲遠遠、女方有難第一個跳出來！12星座男4表現　代表他正在暗戀你

▲不同星座男對於暗戀對象的行為表現不同，只要搞懂就能知道眼前的男孩到底有沒有喜歡自己。（圖／翻攝自PAKUTASO）

記者張芳瑜／綜合報導

雖然台灣社會氛圍傾向男生在感情上要主動出擊，但面對喜歡的人時，擔心被對方討厭、害怕告白被拒絕都是人之常情，男孩子也會變得膽小，只敢偷偷暗戀。那麼十二星座男在暗戀別人時會有什麼表現呢？《星座好朋友》歸納出4種反應，每種都讓人覺得好可愛，一起來看看吧。

第一種：默默關注、了解對方的一切

代表星座：金牛座、魔羯座、處女座

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這類型的男生就像歌詞那句「愛你愈久我愈被動」一樣，因為不敢輕易說出自己的感情，所以只敢默默看著、關注對方的一切，用自己的方式表達情感。像是在對方需要幫助時第一個跳出來，但沒事時又會躲得遠遠的，就怕心意被發現。所以當最後知道男孩的心意時，總是會讓人嚇一大跳。

第二種：面對喜歡的人會緊張、自卑

代表星座：雙魚座、天秤座、巨蟹座

有些男生可能其實平常很大方又健談，但是到了喜歡的人面前卻完全不是這麼一回事，變得害羞、緊張，非常不自在，導致話都說不太出來。想靠近對方又擔心給她添麻煩，有些時候還會自卑，情緒超級糾結，而這一切都只是因為太喜歡對方，想東想西想太多才會無法自在相處。

第三種：會製造和對方偶遇和獨處的機會

代表星座：天蠍座、獅子座、水瓶座

這類型的男生一旦喜歡上了就會很難忍住心裡的衝動，明明不敢輕易靠近對方，卻會忍不住想找多點機會跟暗戀的她相處。刻意製造機會巧遇，就是他們使出的可愛小手段。他們會安排浪漫不經意的偶然，讓對方以為一切都是緣份，到最後才會發現原來是精心策劃。不過其實他們面對喜歡的人還是會很緊張，那些看似平靜輕鬆的對話，可都是他們努力壓抑的成果。

第四種：會故意惹怒對方求關注

代表星座：牡羊座、射手座、雙子座

小時候班上有些男生特別愛欺負你，拉你頭髮，故意拿走你的筆，結果最後才發現原來他們根本喜歡你。這類型的男生會這麼調皮，喜歡用唱反調的方式求對方關注，其實不是他們的本意，只是他們實在太喜歡對方了，根本靜不下來好好表達心中的感情，才會用這樣笨拙的方式想親近對方。所以當他們越愛跟你打鬧，表示他們越想示好。