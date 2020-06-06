　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

死不道歉！一吵架「冷戰時間爆長」星座男友Top4　天蠍超傲嬌…等妳來討好

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

情侶,吵架,冷戰,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲妳的另一半也是吵架死不認錯，冷戰超級久的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶交往，有哪一對能恩愛如初、永遠不吵架的？相處過程中難免會有些矛盾與爭執，但有的人選擇良性溝通，一架吵完後又和好；然而有些人卻選擇冷戰，在未得到道歉前，誰都不理誰。究竟哪些星座「這麼有個性」？大陸占星網站《星座屋》分析出冷戰最久的星座男友Top4，妳的另一半上榜了？

1.獅子男
自尊心特別強、超愛面子的獅子男，每當和女友吵架，是不可能主動道歉的，雖然有時的確是自己的錯，但心裡清楚知道「低頭服軟」超丟臉，越想越覺得不對勁，因此乾脆裝沒事，就等妳給他台階下，否則就會無期限的冷戰。

請繼續往下閱讀...

2.巨蟹男
心思細膩又敏感的巨蟹男，只要和女友吵架，腦海中就會浮現出過去種種不愉快，內心越想越覺得委屈，認為自己太禮讓對方，自然而然不想主動和好，想讓妳知道，他們也是有脾氣的。巨蟹認為自己當個好好先生，就容易不被在乎，往後還要受更多的氣，因此會選擇繼續冷戰，嚇嚇對方。

▲生氣、脾氣、暴躁、吵架。（圖／CFP）

▲即使友人相勸，摩羯男也堅決不道歉。（示意圖／視覺中國）

3.摩羯男
摩羯男有時個性固執到讓人討厭，一旦認定的事情就會義無反顧地堅持下去，沒有人說得動他。因此兩人吵架冷戰，還沒有意識到自己的錯時，他們是不會道歉的，哪怕再多人來勸說，仍會堅持己見，繼續冷戰。

4.天蠍男
想讓天蠍男主動求合，妳想都別想！他們就是如此傲嬌，需要妳主動討好才行。原因在於在一段感情中，天蠍男投入的並不多，所以對方要吵要鬧要分手，都覺得無所謂，也造成他們在冷戰時特別能忍，都要等女友先低頭道歉，才會「勉強和好」。

ET快訊
韓國瑜「1句話」嚇出93萬罷免同意票...下台一鞠躬　
韓國瑜指控「罷韓國家隊」抹黑造謠　行政院怒回應
快訊／罷韓成功「台民主往前走了一步」　蔡英文：人民賦予權力也
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

死不道歉！一吵架「冷戰時間爆長」星座男友Top4　天蠍超傲嬌…等妳來討好

新銳導演沈丹桂奪美國「電視奧斯卡」大獎　推廣台灣美食被 PTT 鄉民推爆

世界海洋日維護珊瑚生長　石梯坪淨灘淨海清出廢棄物579公斤

台灣現代攝影第一人柯錫杰過世　享耆壽90歲

「韓國瑜教我們的10個人生啟示」！高雄人見第10點笑了：別把民主聖地當塑膠

罷韓通過就表演「吃國旗」　他開票前豪發祭品文...網敲碗：請開始表演

千萬不要點！韓團影片中間跳出「斷頭女屍」　臉書IG推特湧大量恐怖帳號

成大畢業典禮　期許勇敢翱翔撰寫自己的「小成故事」

雨來了！明起2天「時晴時雨」　週二後熱爆⋯高溫飆36°C

開票前問「現在訂汕頭火鍋吃得到？」釣出2大PTT紅人　網笑炸：太早吃了吧

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

死不道歉！一吵架「冷戰時間爆長」星座男友Top4　天蠍超傲嬌…等妳來討好

新銳導演沈丹桂奪美國「電視奧斯卡」大獎　推廣台灣美食被 PTT 鄉民推爆

世界海洋日維護珊瑚生長　石梯坪淨灘淨海清出廢棄物579公斤

台灣現代攝影第一人柯錫杰過世　享耆壽90歲

「韓國瑜教我們的10個人生啟示」！高雄人見第10點笑了：別把民主聖地當塑膠

罷韓通過就表演「吃國旗」　他開票前豪發祭品文...網敲碗：請開始表演

千萬不要點！韓團影片中間跳出「斷頭女屍」　臉書IG推特湧大量恐怖帳號

成大畢業典禮　期許勇敢翱翔撰寫自己的「小成故事」

雨來了！明起2天「時晴時雨」　週二後熱爆⋯高溫飆36°C

開票前問「現在訂汕頭火鍋吃得到？」釣出2大PTT紅人　網笑炸：太早吃了吧

2020罷韓》黃大米／你敢劈腿總統大位　市民就跟你離婚

中職／「愛福力打線」3戰攻37分　萊福力好幸福！先發3連勝

被政治正確壓到喘不過氣！　小玉嘆「台灣真的沒有民主」：誰拳頭大誰大聲

小8飛紐約SPA私密處除毛　「初體驗」痛到不行：以為生小孩

幫孩子蓋遊戲屋「雜物堆一旁小巷」　媽隔離結束「突收15萬罰單」傻了

徐佳瑩首度「開唱台下完全沒觀眾」！　唱一半突喊：我頭麻了

國民黨不建議！韓陣營：配合黨中央　提罷免無效訴訟機率低

戴資穎10個小提問「首座超級賽冠軍對手？」　球迷：全對太難了

TWICE九人完全體回歸！Mina戰勝恐慌症歸隊　子瑜吐心聲：感謝姐姐的勇氣

韓粉急了！衝入國民黨部嗆「軟弱無能」…轉身高喊：罷免蔡英文

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

新月沙灣「挖出iPhone 6」還活著

泰晤士報2020亞洲大學排行..台灣7校進榜

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

15縣市大雨特報　防雷擊強陣風

交通部：19歲以下免費玩遊樂園

早上高鐵全滿！名嘴直擊：八成北漂年輕人

「韓教我們的啟示」高雄人見第10點笑了

家樂福哪樣必買？網狂推「它」醬汁超香

戳破假掰文化！彭明輝：敦南誠品熄燈剛好而已

更多熱門

相關新聞

命理專家：「豬兔羊」下週運勢超旺

命理專家：「豬兔羊」下週運勢超旺

6月第二週各生肖運勢出爐！命理專家黃友輔最近在節目《命運好好玩》 上分析，6月6日是月食，6月12日則是入霉，也就是開始進入梅雨季節，在這一週當中，「豬、兔、羊」的運勢相當不錯，除了工作方面表現順利，就連金錢投資也能有所成果。

超摳門3星座！　處女座「錢比朋友重要」

超摳門3星座！　處女座「錢比朋友重要」

超難捉摸！本來開心「下一秒爆氣」星座Top4曝

超難捉摸！本來開心「下一秒爆氣」星座Top4曝

桃花、錢財衝著你來！6月份這「3生肖」運勢超旺

桃花、錢財衝著你來！6月份這「3生肖」運勢超旺

3星座容易失眠！TOP3巨蟹想東想西睡不好

3星座容易失眠！TOP3巨蟹想東想西睡不好

關鍵字：

星座運勢占卜冷戰吵架星座屋摩羯座獅子座巨蟹座天蠍座

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

同意罷免破92萬票　寫下民主新頁

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／罷韓確定過關！

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

西門町商旅淪淫窟　女高中生書包裡全現金

高雄午後大雷雨　韓粉氣勢逆轉高飛

首位遭罷免市長！韓國瑜痛批罷韓國家隊：全力抹黑

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面