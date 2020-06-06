死不道歉！一吵架「冷戰時間爆長」星座男友Top4　天蠍超傲嬌…等妳來討好

▲妳的另一半也是吵架死不認錯，冷戰超級久的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶交往，有哪一對能恩愛如初、永遠不吵架的？相處過程中難免會有些矛盾與爭執，但有的人選擇良性溝通，一架吵完後又和好；然而有些人卻選擇冷戰，在未得到道歉前，誰都不理誰。究竟哪些星座「這麼有個性」？大陸占星網站《星座屋》分析出冷戰最久的星座男友Top4，妳的另一半上榜了？

1.獅子男

自尊心特別強、超愛面子的獅子男，每當和女友吵架，是不可能主動道歉的，雖然有時的確是自己的錯，但心裡清楚知道「低頭服軟」超丟臉，越想越覺得不對勁，因此乾脆裝沒事，就等妳給他台階下，否則就會無期限的冷戰。

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2.巨蟹男

心思細膩又敏感的巨蟹男，只要和女友吵架，腦海中就會浮現出過去種種不愉快，內心越想越覺得委屈，認為自己太禮讓對方，自然而然不想主動和好，想讓妳知道，他們也是有脾氣的。巨蟹認為自己當個好好先生，就容易不被在乎，往後還要受更多的氣，因此會選擇繼續冷戰，嚇嚇對方。

▲即使友人相勸，摩羯男也堅決不道歉。（示意圖／視覺中國）

3.摩羯男

摩羯男有時個性固執到讓人討厭，一旦認定的事情就會義無反顧地堅持下去，沒有人說得動他。因此兩人吵架冷戰，還沒有意識到自己的錯時，他們是不會道歉的，哪怕再多人來勸說，仍會堅持己見，繼續冷戰。

4.天蠍男

想讓天蠍男主動求合，妳想都別想！他們就是如此傲嬌，需要妳主動討好才行。原因在於在一段感情中，天蠍男投入的並不多，所以對方要吵要鬧要分手，都覺得無所謂，也造成他們在冷戰時特別能忍，都要等女友先低頭道歉，才會「勉強和好」。