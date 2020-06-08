　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多維TW／變局中的香港何去何從

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖／Getty Images攝）

文／戴侖　圖／多維TW提供

如果說在這場席捲全球的疫情之前，人們還對習近平兩年前首次提出的「世界百年未有之大變局」無感，那麼到了今天，尤其是面對近在眼前的香港變局，恐怕沒有人能再否認這一論斷。

在這樣的大變局中，被反修例風波所困的香港在過去一年的變化尤為突出。這一場暴力相隨的街頭政治運動一度被全球大流行的新冠肺炎（COVID-19）打斷，直到香港以及整個東亞地區疫情好轉，香港的抗議示威似乎有捲土重來的苗頭，部分泛民議員也頻頻在立法會挑起衝突。近期北京與治港機構在香港問題上的一系列做法，尤其是兩會期間推出「港版國安法」，就被不少西方政治人物指責為「侵犯香港的自治權」。

拿香港問題攻擊中國大陸，只不過是以美國為首的西方國家近一段時間以來指責中國大陸「以疫謀局」的一部分，此前西方政治人物與媒體已不斷地質疑中方防疫數據造假、「趁疫擴張」，甚至主張向中國大陸索賠。這些「中國威脅論」的新變種，說明西方多年來只是慣性唱著自己的調，從未下功夫去理解中共近一年來如何治港，且正在用新的治港思路呼應其所謂「世界百年未有之大變局」。尤其是因應香港之變而搭建的「夏駱新局」，打破了過去多年中共治港人事的慣例，首次讓在中國政治體系下具有豐富政治經驗、屬於典型政治幹部的封疆大吏入主治港系統，標誌著中共治港的重大轉變。

請繼續往下閱讀...

近期香港中聯辦、國務院港澳辦的一系列動作，「港版國安法」強勢推出，以及由此在香港本地與國際社會引發的種種爭議，正是新一屆治港機構遵循「積極一國兩制」的思路，以期打開治港新局面的舉措。這既是因應於香港內部格局的安排，更有著中共著眼於國際結構重塑的大佈局。對香港而言，在各種或偶然或必然因素的包裹下，當無可避免地成為這場「大變局」的前沿陣地。

之所以偶然，是因為香港反修例風波本身帶有偶然性，回過頭來看，可能誰也不會想到修訂《逃犯條例》這個小浪花，最終引發這樣一場海嘯。至於必然層面，在於站在香港背後是中美兩強，是社會主義與資本主義對簿，是兩股意識形態和價值觀的較量，因此不管香港是否願意，都閃避不了擔當前沿陣地的處境。而反修例風波的偶然發生，不過是催化劑，加速了中美兩個大國的碰撞與對抗。

中國在變，美國在變，世界也在變，而且是百年未有的大變局，處於夾縫中的香港卻沒怎麼變。在政治上，香港習慣於將那個「巨靈式」（Leviathan）的「中國」拒斥於深圳河以北，只在觀念上模糊地接受回歸事實及北京政府的主權地位；在經濟上，香港依然奉行近乎基本教義式資本主義制度，依然相信政府無為而治才是最好的治理，樂此不疲地將「香港連續25年蟬聯全球最自由經濟體」當作亮眼成績來炫耀，卻對意在幫助其融入整個中國大陸發展的「大灣區」規劃報以冷淡態度。

以中國為主場重塑全球化，是中國自鴉片戰爭以來的長期現代化議程，但香港並不真正理解這一議程，更不願意承認這一議程正在進行中。對「一國」自然成長的不適應，對「兩制」的片面理解，讓回歸的香港逐漸陷入無窮無盡的幽怨情緒和激烈衝突。

融入的適應過程，自然有陣痛期，但這並不會是常態。北京航空航天大學法學院副教授、中國港澳研究會理事田飛龍曾在接受本刊採訪時表示，與中共近年多倡言的中華民族偉大復興及人類命運共同體的理想與利益相比，香港自治利益與地方視角必然要經歷一個反思與適應的過程，「一定是香港適應國家戰略調整及整體利益需要，而不會是相反」。

現在治港機構一舉打破此前給人留下的「不想、不敢、不會」的印象，恰好體現北京政府在大變局視角下對香港問題的新思路，以「鬥爭的藝術」激發政治領導力與政策創新，促實現陸港「兩制」之間的互動融合及共同發展。

事實上，近期中共展示出的決斷與執行力，並不只在香港問題。對內，習近平在近一個多月的時間裏連續視察湖北、浙江、陝西、山西等地，釋放出的訊號在防疫、復工復產、扶貧脫貧、生態保護、轉型發展之間層層遞進。5月底，幾份重磅文件陸續公佈，其中包括《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》、《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》，在國際環境發生劇變的情況下最大限度保障國家經濟安全、拓寬經濟發展空間的意圖明顯，是為以內部刺激促進外部循環。

再看對外，大陸政府同樣在加速佈局。海軍「遼寧」號航母編隊4月通過宮古海峽穿越第一島鏈，正處於美軍受新冠肺炎疫情影響在西太平洋地區暫無航母可用之時，一度讓國軍「如臨大敵」。此外，大陸不久前在南海新設立西沙和南沙兩個行政區，並搶先對一批南海島礁與海底實體正式命名，這是繼1983年命名南海島礁之後的再一次「主權正名」。

無論對內還是對外，大陸政府顯然未在新冠病毒全球大流行的背景下放慢腳步。尤其是本土的疫情已經基本緩和的情況下，中共沒有讓原先制定的各種方案「原地踏步」，反而體現典型的「預期管理」思維。

當然，新冠肺炎疫情作為全球一場猝不及防的突發事件，對大陸的內政外交不可能毫無影響，但與一些觀察認為疫情將給世界「按下暫停鍵」的觀感不同，實際上，新冠肺炎疫情是一支「刺激劑」而非「緩和劑」，它將舊有國際秩序、地緣政治中已經發生重大問題但尚未爆發的矛盾完全暴露出來，如全球化爭議、產業鏈轉移、中美矛盾、歐盟（EU）內部問題等，也包括台海問題、南海問題、香港問題等。中共內部多年來形成的「按既定方針辦事」的文化，在當下得到充分展現，有觀點認為，「大變局」正在提速，北京政府在治港問題上的既定計劃也將有所提速，目前人們看到的「夏駱新局」，只是序曲。

反修例風波發生一年來，是香港的「不變」與世界的「大變」持續碰撞的過程。北京政府已經在加速部署「大變局」，香港如若不理解乃至不願理解其背後深意，仍然企圖以街頭政治或癱瘓議事、杯葛，實現所謂的「抗爭」，要不成為中美博弈的「棋子」、終淪「棄子」，若不徹底丟掉以往「平台資本主義」的優勢，成為一座再平常不過的城市。

ET快訊
93萬罷韓同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康驚：19萬票哪來的
名字有「龜」免費登龜山島　網戰爆：誰名字會有龜？..蔡閨本名
痛哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外國商務人士入境鬆綁下週定案！來台需持「PCR陰性證明」可縮短檢疫天數

大姐臨停「暴力式開門」A到她機車　下車驚吐一句...網全嚇傻：叫警察！

網「捷運喝水比闖紅燈嚴重？」...怒槓交通法規　引爆共鳴：死的還不夠多嗎

台灣知名網紅宣布「進軍SOD發片」　2版本曝光！AV達人鬆口：是真的

多維TW／變局中的香港何去何從

月領4萬算高薪？高雄人曝「已經走路有風」：至少中階主管

中信反毒基金會、臺師大攜手合作　致力降低毒癮再犯率

電商狂賣4億農產！農委會下半年推「2.0回饋」拼10億銷量

交通部人事異動！主秘由黃荷婷調任　成20年來首位女性主秘

燕子市長領軍振興臺中觀光　五路齊發全面啟動拚國旅

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

外國商務人士入境鬆綁下週定案！來台需持「PCR陰性證明」可縮短檢疫天數

大姐臨停「暴力式開門」A到她機車　下車驚吐一句...網全嚇傻：叫警察！

網「捷運喝水比闖紅燈嚴重？」...怒槓交通法規　引爆共鳴：死的還不夠多嗎

台灣知名網紅宣布「進軍SOD發片」　2版本曝光！AV達人鬆口：是真的

多維TW／變局中的香港何去何從

月領4萬算高薪？高雄人曝「已經走路有風」：至少中階主管

中信反毒基金會、臺師大攜手合作　致力降低毒癮再犯率

電商狂賣4億農產！農委會下半年推「2.0回饋」拼10億銷量

交通部人事異動！主秘由黃荷婷調任　成20年來首位女性主秘

燕子市長領軍振興臺中觀光　五路齊發全面啟動拚國旅

貪玩踢鐵板！霸氣貓爪遭「L型狠勾死」　無助呆看求援

曾被爆「半馬假跑」公開道歉！　溫妮6年後收到爆料者留言哭了：大石頭終於放下

中興保全科技　五月合併營收為11億2898萬元、年增0.83%

南投縣新宣布防疫解封原則　縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐

PS4悠遊卡一天賣18萬張　OK超商現正預購中、全家今晚6時開放

「人家能玩，我們也要玩！」白眼女神2度遇罷免關卡！首日連署衝破600份　

雲林縣議員質詢警方SOP　分局粉絲專頁遭網友謾罵「沒有法學素養」

7旬翁步行去機場！竟隨導航「山裡走4小時」...在鐵絲圍欄旁被尋獲

黃秋生全新變態殺人恐怖片！《死因無可疑》光靠「眼神」就讓人心底發寒

急與安倍劃清界線！連自民黨議員都不敢戴布口罩

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

即／疫情解封！大甲鎮瀾宮恢復遶境：11日起駕20日回鑾

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

他一開炒青菜陰影重　網轟店家沒道德

台鐵又出事！員林站旅客掉落遭輾斃

台科大學生：單身24年交不到女友怎辦？　唐鳳妙回笑翻

水果店為什麼喜歡把西瓜切一半賣？　4大原因曝光

5項預言全命中　他：別再看詹惟中、吳子嘉！

遭無照妹闖紅燈撞翻！她心軟和解卻引來惡夢

男下跪籌開刀費　他證實：是真的

安心國旅補助7/1上路！自由行補1千

雨彈又開炸！屏東升級豪雨特報

新婚人夫震驚「我老婆一直躺著」

更多熱門

相關新聞

推海南自貿區方案取代香港？　陸國發委：互補大於競爭！

推海南自貿區方案取代香港？　陸國發委：互補大於競爭！

大陸國新辦8日舉行《海南自由貿易港建設總體方案》記者會。國家發展改革委副主任林念修指出，海南自由貿易港與香港的定位不同，重點發展產業也不同，應該說互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。

香港啟動「現金發放計劃」每人發3.7萬元

香港啟動「現金發放計劃」每人發3.7萬元

京東在香港公開發售　預計募資超309億港元

京東在香港公開發售　預計募資超309億港元

本田圭佑批日拒加入譴責「港版國安法」

本田圭佑批日拒加入譴責「港版國安法」

日本拒譴責中國　美英澳加表失望

日本拒譴責中國　美英澳加表失望

關鍵字：

多維TW香港港版國安法

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面