波蘭航空首度載客直航台灣　116人「幸福返台」直送檢疫所隔離

▲台灣波蘭首度載客直航，旅客穿著隔離衣入境。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

7日清晨波蘭航空搭載116名學生與台商，經過13小時的飛行返抵國門，這也是台波史上首次的載客直航。對於當地疫情仍有些嚴重，能夠回到台灣，從學生和台商臉上都看得出喜悅；所有旅客在下飛機，經過各項篩檢登錄後，集中被送到檢疫所隔離。

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▲經過各項篩檢登錄後，集中被送到檢疫所隔離。（圖／記者楊熾興翻攝）

波蘭台北辦事處表示，在波蘭航空的協助下，共有超過百人從華沙啟航，於清晨6時24分抵台，負責包機事宜的國際顧問公司負責人林志明表示，開啟包機作業非常不容易，包括航班費用，航空公司也要敲定飛行所經過國家的航權，在無法通過中國大陸領空的狀況下，飛行時間多了2、3小時，但他非常高興說，「我們終於做到了，讓台灣人順利從華沙機場搭飛機，直接回到台灣，是一件非常幸福的事情。」

林志明說，這次因為疫情關係，在得知許多家長希望他能協調包機的可行性下，才在民航局與波蘭空航空的多次努力，經過3、4週的時間才促成包機的成行，除了今天的班機外，未來還有3架次的波蘭航空班機會搭載台灣同胞返台。若沒有波蘭航空直飛台灣，在波蘭的學生還要花10多個小時車程到德國，再轉機返台，容易增加接觸疫情風險。

桃園國際機場公司表示，為協助台灣旅客返台，桃機公司從凌晨2時起安排地勤、引導人員、清潔公司人員待命，同時也安排6輛巴士搭載旅客前往檢疫所隔離。

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