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買iPad、Mac、AirPods都0利率？Apple Card新還款計畫將出爐

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▲▼Apple Card。（圖／取自Apple官網）

▲有外媒認為，Apple Card即將針對其他蘋果產品推出分期0利率優惠。（圖／取自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

還記得先前Apple針對Apple Card信用卡持有者推出「用Apple Card買iPhone享24期分期0利率」的優惠嗎？根據外媒的最新消息指出，官方將在加碼推出用Apple Card購買iPad、Mac、Apple Pencil、Pro Display XDR等產品，可享有12期分期0利率優惠；而像是AirPods與HomePod等產品，則是提供6個月的分期0利率優惠。

事實上，Apple執行長提姆庫克在今年第二季電話會議的Q&A的環節中，就曾提到，購買其它蘋果產品也可以使用Apple Card進行延遲付款的可能性。

如果新的Apple Card 0利率優惠計劃成真，那麼購買的方式就會如買iPhone一樣，在購買某一蘋果產品後，該項目就會顯示在iPhone的Apple Card交易紀錄當中，而上面也會顯示該項目為6期或12期0利率。

只不過，因為這些優惠計畫僅能在Apple Card提供，這也意味著，即便未來Apple真的針對這些產品提出優惠內容，那麼優惠地區也將僅限於美國；雖然Apple Card合作銀行高盛曾指出，有興趣將Apple Card服務推向更多國家市場，但就目前的情勢看來，在多市場發行Apple Card這件事並沒有迫在眉睫。

不過，為什麼需要提供蘋果產品分期0利率優惠呢？外媒認為，這項優惠是用來作為提高蘋果產品銷售的策略；以iPhone來說，Apple Card提供持有者24期0利率優惠，這也意味著果粉更有購入iPhone的能力。而同樣的邏輯當然也適用於其他蘋果產品。

再者，這項策略還可增加Apple Card本身的申辦率，從長遠看來Apple還是可從中獲利不少。

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