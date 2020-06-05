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iPhone 12遲到成定局？　供應商博通CEO一句話曝玄機

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▲▼Apple Store,蘋果Apple。（圖／路透社）

▲新一代iPhone機款是否會遲到一直是外界關注的焦點。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，新一代iPhone機款是否會遲到一直是外界關注的焦點，蘋果供應商博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan）4日暗示，今年的iPhone推出時程可能較往年晚一些。

《彭博》報導，手機製造商通常會在產品發表前幾個月開始訂購零件，以往蘋果會在9月發表新機，若遵照此時程，博通將在本季（截至7月）收到訂單。不過據陳福陽說法，今年情況可能有所不同。

陳福陽4日在法說會上提及一家「北美大型手機」客戶的「重要產品週期延後」。過去陳福陽經常以這樣的方式暗指蘋果，據他的說法，這位客戶的產品週期延後，意味著博通原先預期的無線營收增長，將較往年晚一季發生。

陳福陽表示，博通已經拿到了iPhone零件訂單，「只是時間的問題」。博通預期在今年第四季前不會看到營收激增，「我們預計第三季無線營收將較前季下滑。」

這則報導可以說是間接證實iPhone將延遲的消息，與近來《華爾街日報》的報導及天風國際證券分析師郭明錤的預估一致。

目前普遍共識是，蘋果將於今年10月發表iPhone 12系列機款，不過若考慮陳福陽的說法，推遲至今年第4季可能性更高。

博通供應WiFi與藍牙晶片給蘋果，是iPhone無線網路功能的重要零組件。

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