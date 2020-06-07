486徵才「試用期薪資6萬5」　萬人洗版讚爆...他說真心話：台灣環境太差

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

團購達人486先生昨日祭出徵才文，徵1至3名行銷專員，並開出試用期月薪65000元，及許多優渥的正職待遇。文章引來上萬人朝聖，甚至洗版大讚佛心企業。對此，486先生不禁感嘆，「不是我們公司好，而是其他環境太差。」

486團購昨日在粉專PO文，誠徵台北行銷專員高手，試用期4個月，期間每個月薪資6萬5000元。由於年底就有籌備開設展示中心的重大任務，所以求職者必須有6年以上的行銷銷售經驗，有網路經驗更佳，同時要了解家電商品、市場、以及產品特性。

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特別的是，486先生還強調，「結婚者佳，有小孩者更佳，有兩個以上大加分。有與父母住一起再加分。」另外，他也列出正職員工福利，包括結婚生育禮金、租屋津貼、中秋端午半薪等。

▲徵6年以上資歷的行銷高手。（圖／翻攝自臉書／486先生）

消息引來熱烈回響，網友們紛紛激動留言，「別人的老闆總是不會讓我失望」、「這薪資好佛」、「老闆好~」。然而一夜過去，對於網友的讚聲，486先生也忍不住吐露真心話，「準時下班這放眼全世界哪裡不是這樣？這樣的福利與待遇不就是一家公司渴望能招到好人才給的福利？真的沒有特別好，但台灣就業環境真的特別差，這點我認同。」

他表示，「每個人明明沒事還不能準時下班，小孩放給安親班，老人在家沒人照護，家不像家，沒法有親情，沒辦法全家一起吃晚餐，X，這是什麼鬼阿？所以我希望同仁時間到趕快滾回去，陪伴雙親陪孩子吃晚餐，全家好好聊聊今天發生什麼事情，這在歐美根本是正常再不過的事情，結果在台灣這是奢求。」

486先生最後也說，「台灣許多就業環境非常不友善的原因其實我知道一些問題點，各位都不懂，有的業者也經營得很辛苦，大家都很辛苦。我們必須要改變，至少我堅決希望台灣要繼續改變，就算不為自己，至少要為下一代阿。台灣處在一種惡的循環，老闆給低薪，你愛來不來？這幾年希望能以我一己之力來改變，但靠我一個人，真的是不太可能做到善的循環阿。」