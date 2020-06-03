「尹衍樑之子」身影首度曝光！股東指名尹崇堯回應爆爭議　董座握麥搶答轉焦點

▲南山人壽副董事長尹崇堯（前排左二）、董事長陳棠。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽3日舉行股東會，各界都好奇低調的副董事長尹崇堯樣貌如何，是不是如外界所言猶如「溫室花朵」。記者實際到現場，尹崇堯看起來文質彬彬，頭髮稍微灰白，並專心聽股東提問，不時動筆做筆記，但由於受疫情影響，全場規定每位人士都必須要配戴口罩，因此尹崇堯實際上的樣貌仍相當神祕。

值得一提的是，現場股東針對南山人壽勞資爭議與境界新系統提問，並指名尹崇堯回應，「盼請尹副董回答，畢竟他掌握大權」，似乎暗示尹崇堯才是「地下董事長」。不過，董事長陳棠仍拿著麥克風說，「不好意思，我不可能請他人回答，這是我的責任。」

儘管股東們強烈期盼尹崇堯可以親自回答問題，但陳棠仍堅持由自己著墨，甚至交由財務長回應公司議題，引起現場再次爆發爭論，「尹崇堯為什麼不面對？是不敢講，還是沒辦法講？是不是不把我們當員工看！」

據悉，尹崇堯並非第一次出席南山人壽股東會，而是第一次以副董事長的身分坐在台上第一排面對全場股東。股東特別點名尹崇堯，是因為既然大股東尹衍樑有意提拔兒子尹崇堯，那麼尹崇堯應把南山企業形象與改善作為重要任務。不過他被點名、與陳棠交頭接耳後，仍由陳棠代為回答。

面對爭議，陳棠表示，南山公司與工會站在一起，而他與副董事長的任務即是把業務員同仁福利提供做到最好，南山人壽未來也會努力提昇公司形象，並參與社會福利事業。不過股東也怒嗆，「南山人壽股東沒面子也沒裡子，身為未來重要人物的尹崇堯竟然不能回答公司政策。」

►南山股東會火爆畫面曝光！股東怒嗆「公司有問題又要跳過」 董座尷尬秒道歉

►「南山人壽說話不算話」工會與小股東怒吼 股東會場外舉牌、呼口號抗議！



►南山股東會現場火爆！南山工會集結抗議：「老尹要謝罪、小尹硬起來」終結系統之亂

