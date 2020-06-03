影／「南山人壽說話不算話」工會與小股東怒吼　股東會場外舉牌、呼口號抗議！

記者王曉敏、楊絡懸／台北報導

南山人壽3日召開股東會，不過之前發生過的糾紛與爭議卻尚未解決，讓南山企業工會成員與小股東們不滿，今天一早集結在股東會場外抗議，公會工會理事長蔡坤穎痛批南山「除了說話不算話，還是說話不算話」。

▲由於公司勞資爭議未解加上保戶系統錯誤頻出，南山人壽股東會會場一早就聚集大批南山工會成員及小股東前來抗議。（圖／記者湯興漢攝）

今早8點半，大約40位南山企業工會成員與小股東們，集結在股東會場外抗議，舉牌喊口號，表達對公司的不滿與訴求。理事長蔡坤穎表示，南山的亂象不是今年才發生，金管會從未規定一家公司股權不能轉移，可謂「前無古人，後無來者」。

「這10年來，南山除了說話不算話還是說話不算話。」蔡坤穎表示，4年前，南山說主管身故的撫恤金要重新訂製，至今仍未訂製，上個月，南山跟工會說確定會訂製，結果依舊未訂製，但昨日南山發布的新聞稿內卻寫著將「視情況需要提供」。

蔡坤穎強調，業務員不是要靠公司施捨，而是要求它說話算話，「它繼不願負擔勞基法保障的最低權益，也不願給業務員該有的承攬權益，每每再法院上講的話跟實際上的行為是完全相反的。」

蔡坤穎呼籲金管會應該「硬起來」，在勞資爭議未解前，在尹衍樑入主南山10年後，股權還是不得轉讓；在系統錯帳的狀況下，應不讓大股東「溜走」。

抗議者在股東會場外高舉旗幟和標語，上面寫著以「系統亂象，老尹（尹衍樑）謝罪」、「錯誤決策似貪污」、「董事會無能，勞資爭議未解，小尹（尹崇堯）硬起來，終結系統亂象」標語，抗議公司屢次跳票，尤其境界系統錯亂及勞資權益皆沒有處理。

▼抗議者在股東會場外高舉旗幟和標語抗議。（圖／記者湯興漢攝）