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南山股東會通過「盈餘轉增資發行新股案」　淨利、資產總值創歷史新高

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▲南山人壽舉行2020年股東常會，稅後淨利及資產總值均寫下歷史新高紀錄，揭示未來4大發展主軸。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽舉行2020年股東常會，稅後淨利及資產總值均寫下歷史新高紀錄，揭示未來4大發展主軸。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽3日舉行股東會，儘管場面爭議火爆、現場狀況不斷，會中仍承認2019年度營業報告書及財務報告、盈餘分派案，並通過2019年度盈餘轉增資發行新股案。南山人壽表示，2019年度合併稅後淨利及合併資產總值均再度寫下歷史的新高，顯示出經營團隊的實力。

南山人壽董事長陳棠在致股東報告書中闡述公司未來營運的4大方向，包括「回歸保險本質，聚焦服務轉型」、「產壽合作，持續發揮資源整合效益，擴大服務廣度」、「落實企業責任，成就最佳保險公司典範」及「樂活新紀元，南山新標竿」等發展主軸，力求擘劃南山人壽的下一高峰。

南山人壽2019年合併稅後淨利攀新高達339億元，排名業界第二；合併資產總值更超過4.8兆元，雙雙創下南山人壽史上最高紀錄。此外，合併淨值達3681億元，較2018年同期回升超過2200億元。南山人壽表示，即使2019年國際金融環境面臨美中貿易衝突的巨大影響，南山經營團隊仍穩健展現經營實力，帶領公司不斷成長。

此外，南山人壽也強調，公司投注許多資源於商品的發展設計，2019年即達成「3個第一」，包括「意外及健康險巿佔第一」、「外溢保單件數第一」以及「長照險巿佔第一」；意外及健康險新契約保費約71億元，市佔為18%；外溢保單全年度件數2.6萬件為業界第一；長照險新契約保費約18億元，市佔高達88%。

展望未來，陳棠表示，南山人壽未來經營與發展的4大策略，第一，因應金融監理政策變動、國際會計制度的接軌及高齡化社會來臨等趨勢，南山人壽將轉向設計更多保障型或高齡化的商品，協助推動保險回歸保障本質。第二，南山人壽與南山產物將更擴大壽、產、團險的資源整合，提升銷售及服務的綜效。

第三，持續落實公益服務的精神，發展精進相關企業社會責任的作為，為社會帶來更多的幸福。第四，為因應台灣少子高齡化趨勢，定調2020年為南山人壽的樂活元年，產品與服務主軸將更聚焦於協助提升保戶的身心健康，結合健康促進的商品與科技平台，提供保戶更多元的商品及優質服務。

 
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