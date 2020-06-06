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快訊／「一日高雄人、終生高雄心」　韓國瑜千字長文反擊：誰會是贏家？

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免，將於12日中選會正式公布結果後解職。對此，韓國瑜6日晚間在臉書上發表長文，質疑這次誰會是贏家？「這一次民進黨贏了罷免，但是高雄贏了嗎？」

面對罷免結果，韓國瑜6日晚間7時45分左右在臉書上寫下1577字長文。韓國瑜除了感謝所有市政團隊外，還談及自己這段時間忙於市政且冷靜觀察後，認為自己一日高雄人、終生高雄心，「我帶著遺憾離開高雄，我們還有好多正在做、正要做的事沒有完成。」

【韓國瑜臉書千字全文】

這一次，誰會是贏家？
選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但是對作為政府頭家的人民而言，真正的勝負輸贏卻是在選舉落幕之後才真正開始。
選一個作威作福的政府，人民最後是輸的；
選一個做牛做馬的政府，人民才會是最後的贏家。
這段時間我忙於市政，同時我也冷靜觀察。
民進黨如果能夠將罷免韓國瑜的積極與不惜代價的力氣，拿出十分之一用在治國施政與自我操守上，2018年我不會當上高雄市長，2019年我更不會想進一步出來改變台灣。
以選舉結果來看，2018年我們贏了、這次他們贏了。
但是社會的安定、經濟的繁榮、人民的幸福、下一代的未來⋯⋯
這麼多次的選舉結果，究竟誰贏了？
這一次民進黨贏了罷免，但是高雄贏了嗎？
當然我希望，高雄市民是最後的贏家。
無論誰是下一任高雄市長，
高雄都需要一個「路平燈亮水溝通、貨出人進發大財」的未來；
無論誰是下一任高雄市長，
高雄所有的弱勢朋友們都應該得到更多的重視和更好的照顧；
無論誰是下一任高雄市長，
高雄的下一代都需要在國際競爭中有機會成為某一個領域裡發光發亮的新星。
我虛心接受每一場選舉的結果，但對於那89萬2545張期盼高雄崛起的選票、以及千千萬萬在這兩年裡對我寄予厚望的好朋友們，我要誠摯地致上我最深切的謝意與歉意。
未來我韓國瑜無論有沒有工作、是否在任何職務上，只要能力所及、能為高雄盡一分心力，我一定會為高雄鄉親出力。
一日高雄人、終生高雄心。
最後，我還要感謝那一群最讓我感到驕傲、不捨的市府團隊，他們有專業、有熱忱、最重要的是有拚勁、肯付出。
為了高雄，好多人不惜離家背井、放棄高薪來這個城市和我一起打拼，我知道，這群跟我一起捲起袖子拼命的市府團隊夥伴、每一個人都不是為了做官、而是為了做事而來。他們和我一樣不在乎被罷與不罷，但這一年多來他們為高雄做牛做馬、承受巨大壓力，還要不時地被網軍抹黑攻擊，
這一年多來他們每一件事都做得比以前好、但是雜誌民調排名卻都是吊車尾，我知道，都是我的關係。
今天理論上是我在市長位子上的最後一天，我想還他們一個公道，因為他們是最辛苦、最被唱衰、卻最認真、最有作為的一群模範公僕。
在這裡，我想代表所有高雄市民好好向您們說聲謝謝：
謝謝葉匡時葉副市長、謝謝李四川李副市長、謝謝陳雄文陳副市長、謝謝工務局吳明昌吳局長、謝謝都發局林裕益林局長、謝謝水利局李戎威李局長、謝謝農業局吳芳銘吳局長、謝謝海洋局趙紹廉趙局長、謝謝財政局李樑堅李局長、謝謝經發局伏和中伏局長、謝謝青年局林鼎超林局長、謝謝交通局鄭永祥鄭局長、謝謝觀光局邱俊龍邱局長、謝謝捷運局范揚材范局長、謝謝教育局吳榕峯吳局長、謝謝運發局許文宗許局長、謝謝文化局林思伶林局長、謝謝新聞局鄭照新鄭局長、謝謝社會局黃淵源黃局長、謝謝民政局曹桓榮曹局長、謝謝地政局黃進雄黃局長、謝謝環保局王玨王局長、謝謝衛生局林立人林局長、謝謝勞工局王秋冬王局長、謝謝毒防局阮清陽阮局長、謝謝法制局吳秋麗吳局長、謝謝研考會李銘義李主委、謝謝客委會黃永卿黃主委、謝謝原民會吳慧琴吳主委、謝謝消防局黃江祥黃局長、謝謝行政國際處蔡淑貞蔡處長、謝謝新住民辦公室林麗蟬林執行長、謝謝我們邱源寶邱主任以及市長室所有工作夥伴。
我也想謝謝之前曾經陪我們篳路藍縷、一起走過好多風雨、但因為公私因素而離開崗位的前任局處首長們，更謝謝每一位認真做事、任勞任怨的高雄市政府同仁，謝謝您們這段日子的付出與辛勞，是我拖累大家，您們的辛苦和成績，高雄市民會記得、歷史會記得。
今天，我是帶著遺憾離開高雄，我們還有好多正在做、正要做的事沒有完成：
我們的雙語教育才剛剛萌芽、我們的滿天星計畫正蓄勢待發、我們的農漁產品正打進國際市場、我們還沒有向中央爭取到蓋摩天輪的土地、還有好多道路和水溝需要鋪整⋯⋯好多好多。
但是，我相信，這些遺憾會跟著我離開，所有願景未來都能逐步完成。
因為，我相信，下一任的高雄市長會更認真、更努力。
我相信，人民會是最後的贏家。
謝謝高雄、謝謝大家！

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