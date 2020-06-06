病人染疫！護理師鎮定：我沒有卻步的資格　不久後「出現症狀」返家爆哭





▲護理師在照顧完確診病人後，身體出現不適，所幸採檢後為陰性。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／副護理長楊文霈

去年底由網路新聞得知武漢發生新冠肺炎（COVID-19），當時以為離我們很遙遠，天真的以為應該很快結束了吧！直到看到武漢醫護人員被醫院隔離及一具具屍體，甚至N95口罩在他們的臉上留下了一道道的痕跡，深深被震撼了，不經開始害怕這場戰役是不是很快會到我們的身上？

每日看著武漢死亡人數及確診人數不斷攀升，心中忐忑不安，直到2020年1月中，臺灣出現首例確診個案，知道該來的擋不住了，於是我們內科病房臨危授命成立檢疫病房，大家被迫取消了出國、無法預假、分艙分流改上12小時的班，甚至有同事怕感染家人，在外租屋，無法和親愛的家人和小孩相聚，這一切都是為了抗疫而改變。換下了平常熟悉不過的白色制服，穿上一層層隔離衣服，也穿上了不安及焦慮，心想：「我們的未來會是如何呢？甚至希望這只是一場夢…」。

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接病人時我們須著裝、戴髮帽、N95口罩、面罩、雙層手套及鞋套，穿著不透風的防水隔離衣，厚重的裝備顯得行動緩慢，視線也變得模糊，但執行治療仍不容馬虎，卸下裝備後除了全身汗水，臉部也留下了口罩痕跡，甚至洗手洗到脫皮。定時追蹤病人檢驗報告，看到結果陰性，心中就放下了一個大石頭，但不是每個人都能夠那麼幸運。

▲各國的醫護人員雖暴露在高風險下工作，但面對病毒都堅守崗位不退縮。（示意圖／路透）

結束治療，終於有時間吃口飯，電話響起，告知有位病人報告為陽性，身為主護的我，即開玩笑的說：「我是在作夢嗎？」，掩飾不住我的害怕及慌張，但仍要告訴自己：「此刻病人需要我，我沒有卻步的資格。」在單位學姊及督導的協助下，必須改穿俗稱「兔寶寶裝」的隔離裝備，並確認密不透風後，將病人送到隔離單位進行隔離，也陪伴家屬去篩檢。回到單位後，才覺得自己也身體不適，抱著不安的心去篩檢。

下班後，朋友幫我送了一些生活用品，但我卻不敢跟對方講話，讓我回想到武漢的醫護人員，他們的心想必也是非常煎熬。回到家後，自己一個人放空，回想了事件經過，大哭了一場，一切彷彿是一場夢，卻又如此真實，還好一直都有家人及同事的鼓勵，直到我的報告是陰性的，我才安心。

這件事告訴我，平安才是最重要的，我更要好好保護自己才能守護病人，在政府的成功防疫下，才能讓臺灣這次戰役中，傷害降到最低，隨著每日的確診人數越來越少，得知可以回復到一般病房的生活，心情就像在作夢，不經問自己這段時間以來經歷的一切：「這是真的嗎？」。

「Taiwan can help」，看到世界各地醫護人力吃緊，更有人生病卻無力負擔篩檢費用等，藉此機會，也呼籲大家要珍惜臺灣的醫療資源，最重要的是，團結起來對抗疫情，讓這波疫情順利落幕。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登