　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

染疫「黑臉醫師」去世…與死神搏命4個多月　一度好轉「但心理有障礙」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢染疫臥床99天「皮膚變黑」！泌尿科醫師腦出血再插管　悲慘病況曝光。（圖／翻攝微博）

▲胡衛鋒不敵病魔逝世。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢醫師胡衛鋒因為感染新冠肺炎，導致「皮膚發黑」，看起來變了一個人，震驚社會！不幸的消息傳來，武漢市中心醫院醫護人員及其他知情人士處2日透露，胡衛鋒進行了長達4個多月的治療，雖然病情曾一度好轉，但還是不敵病魔，搶救無效逝世。

據《澎湃新聞》報導，武漢市中心醫院一位知情人士表示，她是在2日早上6點多聽到胡衛鋒離世的消息。她歎，胡醫生的病情相對較重，病中「他情緒不穩定」。

胡衛鋒於1月中下旬被確診感染新冠肺炎並在武漢市中心醫院治療，2月7日轉入武漢市肺科醫院ICU病房並施行ECMO（葉克膜），3月3日轉院到同濟中法新城院區治療，11天後的3月14日，他病情曾明顯好轉，並在22日撤下ECMO，4月11日已經拔除了氣管切開套管，能夠正常講話，在14日轉入了普通病房。

同濟醫院急診急重症醫學科主任李樹生4月曾指出，胡衛鋒當時在慢慢恢復中，但還是身體虛弱，除了可以坐起身，暫時還不能下床站立，且心理也有障礙，「他會不停地跟查房醫生說話。」

▲▼武漢染疫臥床99天「皮膚變黑」！泌尿科醫師腦出血再插管　悲慘病況曝光。（圖／翻攝微博）

▲他治療中皮膚發黑。（圖／翻攝微博）

可是，好景不長。據前述知情人士和媒體此前報導，4月22日，胡衛鋒出現腦出血狀況，5月21日再次腦出血。

在長達4個多月的醫治中，胡衛鋒和心外科副主任醫師易凡都曾「面容變黑」，病情一直備受公眾的關注和關心。此前的5月6日，易凡已經康復出院。

按照武漢市中心醫院的一份內部統計資料，截至2月9日17時，該院公衛科共上報職工新冠確診病例68例，院外門診觀察147人，住院142人，納入醫學觀察醫務人員共266人。

此前，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮、主任醫師梅仲明、甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶、眼科副主任醫師朱和平等四位優秀醫生已先後感染新冠肺炎不幸離世。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
快訊／政府直接匯1000元到戶頭！120萬人受惠　條件出爐
快訊／振興三倍券使用範圍公布　這些地方不能用
快訊／振興正名「三倍券」！200元5張、500元4張　使用期
LIVE／振興券7/15上路　蘇貞昌說明完整使用細節
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

292萬人簽名挺「港版國安法」　駱惠寧：證明立法是人心所向！

染疫「黑臉醫師」去世…與死神搏命4個多月　一度好轉「但心理有障礙」

獨／博恩《TAIWAN》涉侵權　原作曲者首吐心聲：無奈沒告知還被攻擊

霸氣女董座變身超級帶貨王！　直播僅3個半小時「吸金逾40億」

博恩玩大了！《CHINA》作曲者197字聲明控侵權　「請將違法獲利捐作公益」

女兒失聯3年！一場核酸普查「母女重逢」…派出所抱頭痛哭

幕後策畫佛洛伊德之亂？　環球時報總編：香港示威者已滲入美國

家中燃惡火！男屋主剛逃生成功「突然想到手機沒拿」…回奔衝進火窟

23歲女「深夜幽會」男友！隔天成冰冷屍體…鄰居：凌晨2點聽到女聲慘叫

國小女和男同學吵架！家長衝學校「狂毆女老師」…她下體被踢爆慘失禁

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

292萬人簽名挺「港版國安法」　駱惠寧：證明立法是人心所向！

染疫「黑臉醫師」去世…與死神搏命4個多月　一度好轉「但心理有障礙」

獨／博恩《TAIWAN》涉侵權　原作曲者首吐心聲：無奈沒告知還被攻擊

霸氣女董座變身超級帶貨王！　直播僅3個半小時「吸金逾40億」

博恩玩大了！《CHINA》作曲者197字聲明控侵權　「請將違法獲利捐作公益」

女兒失聯3年！一場核酸普查「母女重逢」…派出所抱頭痛哭

幕後策畫佛洛伊德之亂？　環球時報總編：香港示威者已滲入美國

家中燃惡火！男屋主剛逃生成功「突然想到手機沒拿」…回奔衝進火窟

23歲女「深夜幽會」男友！隔天成冰冷屍體…鄰居：凌晨2點聽到女聲慘叫

國小女和男同學吵架！家長衝學校「狂毆女老師」…她下體被踢爆慘失禁

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡…爸接警電話心碎：我不知道

120萬人適用！中低收入戶領1000元現金「讓你換3倍券」　網傻眼：脫褲子放屁

1季賣出21間店面！桃園市店面「低總價稱王」　預算2千萬改行當房東

暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

「1千換3千」振興券7月發放　侯友宜：要符合3大原則

104：淡江、輔大、文化大學畢業生　成金融業最愛啟用前三名

「發燒沒戴口罩」能否罷韓投票？高市選委會：不影響投票權

肋眼牛排到下午茶都適用　全台和逸飯店用餐買一送一延到6/30

美「炫富拳王」梅威瑟低調聲援非裔...霸氣買單佛洛伊德喪葬費！

戴口罩也能看見微笑！遊戲設計師「用LED燈」DIY超炫表情口罩

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

大陸熱門新聞

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

陸熔噴布價格崩跌　低檔布從180萬元跌剩8千元

女老師被家長毆打！下體被踢爆慘失禁

23歲女租屋內被男友殺害！鄰居：凌晨聽到慘叫

獨／《TAIWAN》侵權　原作曲者吐心聲

女兒失聯3年！核酸普查「母女重逢」

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

夫妻凌晨被殺！女兒住校逃過一劫

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

霸氣女董座直播3小時「吸金40億」

環球時報總編直指　港人已滲入美國

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

家中著火！白衣男想起手機沒拿又往回衝

更多熱門

相關新聞

司法博物館重開開館

司法博物館重開開館

司法博物館（即國定古蹟台南地方法院）前因新冠肺炎休館兩個月，2日重新開館，並推出嶄新的展覽「戰前台灣近代司法的展開（1905-1941）」特展，本展覽主要為延續先前的「台灣近代司法的誕生（1898-1905）」特展，並延伸展出「戰前台灣近代司法誕生後的展開過程」。

花蓮提高自強活動補助金額　2天1夜1千元

花蓮提高自強活動補助金額　2天1夜1千元

寶萊塢知名作曲家　染新冠肺炎病逝

寶萊塢知名作曲家　染新冠肺炎病逝

全球667萬人感染新冠肺炎　至少37萬人喪生

全球667萬人感染新冠肺炎　至少37萬人喪生

女兒失聯3年！核酸普查「母女重逢」

女兒失聯3年！核酸普查「母女重逢」

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫胡衛鋒武漢醫師

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面