染疫「黑臉醫師」去世…與死神搏命4個多月　一度好轉「但心理有障礙」

▲胡衛鋒不敵病魔逝世。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢醫師胡衛鋒因為感染新冠肺炎，導致「皮膚發黑」，看起來變了一個人，震驚社會！不幸的消息傳來，武漢市中心醫院醫護人員及其他知情人士處2日透露，胡衛鋒進行了長達4個多月的治療，雖然病情曾一度好轉，但還是不敵病魔，搶救無效逝世。

據《澎湃新聞》報導，武漢市中心醫院一位知情人士表示，她是在2日早上6點多聽到胡衛鋒離世的消息。她歎，胡醫生的病情相對較重，病中「他情緒不穩定」。

胡衛鋒於1月中下旬被確診感染新冠肺炎並在武漢市中心醫院治療，2月7日轉入武漢市肺科醫院ICU病房並施行ECMO（葉克膜），3月3日轉院到同濟中法新城院區治療，11天後的3月14日，他病情曾明顯好轉，並在22日撤下ECMO，4月11日已經拔除了氣管切開套管，能夠正常講話，在14日轉入了普通病房。

同濟醫院急診急重症醫學科主任李樹生4月曾指出，胡衛鋒當時在慢慢恢復中，但還是身體虛弱，除了可以坐起身，暫時還不能下床站立，且心理也有障礙，「他會不停地跟查房醫生說話。」

▲他治療中皮膚發黑。（圖／翻攝微博）

可是，好景不長。據前述知情人士和媒體此前報導，4月22日，胡衛鋒出現腦出血狀況，5月21日再次腦出血。

在長達4個多月的醫治中，胡衛鋒和心外科副主任醫師易凡都曾「面容變黑」，病情一直備受公眾的關注和關心。此前的5月6日，易凡已經康復出院。

按照武漢市中心醫院的一份內部統計資料，截至2月9日17時，該院公衛科共上報職工新冠確診病例68例，院外門診觀察147人，住院142人，納入醫學觀察醫務人員共266人。

此前，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮、主任醫師梅仲明、甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶、眼科副主任醫師朱和平等四位優秀醫生已先後感染新冠肺炎不幸離世。

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