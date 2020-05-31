馬雲現身上紐大演講　提「3觀＋3Q」勉勵畢業生

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／翻攝搜狐教育）

記者曾俊豪／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲29日出席上海紐約大學2020屆畢業典禮，他在致詞時提到，21世紀的畢業生應該要擁有「三觀」（全球觀、未來觀、全局觀）以及「3Q」（IQ、EQ、LQ），「IQ高的人不太容易失敗，EQ高的人機會會很多，只有LQ高的人才能受人尊重。」

馬雲指出，今年的畢業生一畢業就碰上全球疫情，無論是找工作還是繼續升學，都面臨著前所未有的困難，「人生這樣的意外會很多，學會適應了，你就懂得了生活；學會把握，你就會與眾不同。這個時候，你的態度、你的行動決定了你的未來。」

他表示，人類發展史上，從來不缺災難，但很少像今天這樣，災難以後醖釀著巨大的世界不安，確實令人擔憂，「擔憂從來沒有用，與其擔憂，不如行動，世界往哪裡去，未來往哪裡去，這一切的關鍵都在於你們，在於年輕人的選擇，在於年輕人的行動。」

馬雲認為，今天的麻煩，就是年輕人最大的機遇，也是年輕人為世界創造價值的真正機會。他分享對21世紀畢業生的期許，除了要有「三觀」，即全球觀、未來觀、全局觀之外，也要有「三商」，即IQ（智商）、EQ（情商）、LQ（愛商)。

他補充，IQ高的人不太容易失敗，EQ高的人機會會很多，只有LQ高的人才能受人尊重，「未來機器可能會取代人類很多工作，但機器只有芯片，它沒有心，人類有愛，這是機器不可能取代人類的。」

▲馬雲勉勵台下畢業生。（圖／翻攝搜狐教育）

馬雲還談到中美關係，「中美兩國，紐約和上海，幾百年以來從來就有很多不同，因為不同，我們才能夠感受和發現對方不同的魅力。中美兩國的不同，幾百年來都無法改變，也不應該去改變，我們需要的不是去改變不同，而是尋找相同，尊重不同。」

他也期續台下的畢業生，未來能為中國和美國，為世界找到共同的方向，共同的合作的方向，「這個使命只有年輕人去完成，這是大家的擔當。畢業於這兩個偉大城市合作的大學，在這個時候，我相信你們的命運里肯定有與眾不同的使命。」

據公開資料，上海紐約大學（New York University Shanghai，NYU Shanghai），簡稱「上紐大」位於中國上海，是美國紐約大學和中國華東師範大學合作舉辦，具有獨立法人地位的研究型大學。該校於2011年1月17日獲批籌建；2012年10月15日，正式掛牌成立；2013年8月，第一批學生入學。