以為爸爸愛吃魚頭！貼心女兒「買3大顆擺桌上」…意外揭40年秘密：也太誇張

▲很多爸媽會把肉多的魚身留給孩子吃。（示意圖／PIXABAY）



記者黃可昀／綜合報導

魚頭屬於肉比較少而且多刺的部位，老饕才懂得如何品嘗魚頭。一名女網友表示，她發現爸爸從以前就非常愛吃魚頭，每次餐桌上有魚，對方都會優先夾取頭部來吃，所以她今天一口氣買了3大顆滷魚頭回家，計畫讓爸爸好好享受一番，怎料意外揭發感人真相，讓她感到震驚又感動。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，爸爸今天看到擺在桌上的魚頭便問是誰要吃的？她回應，「當然是你吃阿！我又不愛稱（台語）魚頭」，還說之前每次有煮魚，爸爸都會特別要求把魚頭留給他，結果爸爸淡淡地說，其實他不是愛吃魚頭，「那是因為怕你們不會稱，丟了浪費」，原PO當下驚訝又不捨地回應，「好險今天你說了，不然你打算揹著這秘密多久！」

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▲原PO特地只買魚頭給爸爸吃。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO透露，她和爸爸生活在同一個屋簷下40年，原本以為自己對爸爸很了解，還自豪有觀察到對方愛吃魚頭的嗜好，怎料爸爸根本不是愛吃魚頭，而是把最多肉的魚身留給孩子吃，自己則是慢慢挑出頭部的碎肉來吃，「到今天才知道我老爸不愛吃魚頭，天兵爸！你也太誇張了吧！」

網友回應，「這是父愛～有肉的部位留給小孩吃」、「當了父母親之後才知道以前爸媽為什麼吃雞吃雞胸脖子，雞腿雞翅給小孩」、「怎麼覺得有洋蔥啦～其實爸爸只是想把好吃的留給你們才這樣說的」、「我女兒都以為我愛吃掉在地上的」、「我兒也以為我喜歡吃芒果心」。