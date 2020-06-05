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快訊／花蓮建養雞場爭議不斷！　卜蜂宣布：即日起相關作業暫停

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▲▼反卜蜂養雞場鳳林自救會北上抗議。（圖／記者許展溢攝）

▲卜蜂養雞場花蓮建場作業即日起暫停。（圖／記者許展溢攝）

記者陳羿妏／花蓮報導

知名肉品大廠卜蜂原預計於花蓮壽豐、鳳林、光復設置6處養雞場，卻因為事先沒有和當地居民溝通，而引發許多爭議。對此，卜蜂5日宣布，目前未獲得花蓮鄉親具體共識之前，花蓮建場的相關作業即日起暫停。

卜蜂發言人劉明哲於聲明表示，卜蜂從事件開始便展現最大誠意，希望與地方及各級政府溝通，可惜在各方勢力的運作之下，卜蜂從未獲得公平的機會針對此事進行對等合理的討論，為避免引起更多誤解、對立，因此花蓮建場作業即日起暫停。

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