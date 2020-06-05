快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌回應了





▲蘇貞昌。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

鐵路警察李承翰為保護台鐵乘客，遭兇嫌刺殺身亡，而鄭嫌一審被判無罪，李父因不滿判決，加上長期鬱悶於4日胃出血病逝。對此，行政院長蘇貞昌5日表達哀悼並指示相關單位全力協助。

行政院發言人丁怡銘5日表示，蘇貞昌4日聽聞因公殉職的鐵路警察局員警李承翰父親逝世的消息，感到相當遺憾。請內政部長徐國勇、警政署長陳家欽要盡力照顧家屬。除了對於現在上訴案件中的要全力協助之外，在生活上也要給予家屬支持，並向家屬表達哀悼之意。

另外，丁怡銘也表示，為了有效執行公權力，並讓警察執勤更能保護自身安全，行政院會已通過「警械使用條例」部分條文修正草案，未來經立法院審議通過後，警察人員執勤時如因未攜帶警械、或未能有效使用警械時，於緊急情況下，得彈性靈活使用警械以外的各種物品，以符合各種情境的需求。

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