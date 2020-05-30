豔陽擋不住捐血熱情　永康警長帶頭挽袖共獲213袋熱血

▲台南市永康分局長呂世明及內外勤主管帶頭，與員警、民眾一同挽袖捐血，共獲得213袋，為匱乏的台南血庫注入熱血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

天氣非常炎熱，但擋不住波麗士與民眾的熱情，台南市永康分局長呂世明及內外勤主管帶頭，與員警、民眾一同挽袖捐血，共獲得213袋（約5萬CC），為匱乏的台南血庫注入一股暖心的熱血，其中復興派出所所長張萬吉30日順利完成第120次捐血紀錄，公益不落人後。

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永康分局指出，今年因肺炎疫情關係，各地捐血活動接連受影響，血液庫存紛紛告急，所幸在所有防疫人員的努力與民眾配合遵守相關規定下，讓疫情得以日趨平穩。因此，今年警察節捐血活動得以順利再次舉辦，永康分局結合大灣南巡宮、奇美醫院等單位於30日共同舉辦捐血活動，另現場還有免費健康諮詢檢測、預防犯罪宣導等活動，吸引不少員警、民力志工及民眾到場支持參與，活動圓滿成功。

永康分局長呂世明表示，非常感謝大灣南巡宮、南巡慈善功德會、奇美醫院醫護團隊、峰智生化科技公司、大灣武龍宮、台南市巡守大隊及東東餐廳等團體熱情協助與贊助豐富贈品。員警在平時維護治安之餘，也展現熱心公益情操，希望藉此拋磚引玉，讓大家共同為醫療用血盡一份心力。

大灣南巡宮主委林榮泰也表示，現在血庫相當缺乏，而疫情逐漸趨緩之際，今天大家非常踴躍來捐血，感謝永康分局的幫助，讓我們有這個機會做愛心，捐血活動相當成功。

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