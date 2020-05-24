台南安平四草大橋出海口發現男浮屍　南警請民眾協助指認身分

▲台南市警四分局公布死者衣物及特徵，籲請民眾協助指認其身分。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區四草大橋靠四草救生站出海口，5月24日上午傳有浮屍，台南市消防局出動消防人員下海搜尋，打撈到一名男子已明顯死亡，台南市警四分局公布死者衣物及特徵，籲請民眾協助指認其身分。

台南市消防局119報案台於5月24日上午10時16分許據報，位於安平區四草大橋靠四草救生站出海口有具浮屍，消防局馬上出動安平、安南消防分隊、特搜小隊等5車10人及救生艇2艘前往搜尋，安平車組到達後，發現浮屍己離岸邊約3百公尺遠，馬上下艇出海打撈，並通報海巡署及市警四分局警方到場協助。到上午10時35分消防局救生艇接觸浮屍，由特搜小隊將死者遺體打撈上岸，發現係名男姓，臉已發黑明顯死亡。





市警四分局指出，死者男性，上身著灰色NIKE衣服，下身著牛仔褲、黑色休閒鞋，年約30至40歲、身高約170至175公分，無任何證件，因大體水腫腐爛，已請葬儀社人員先行移置至殯儀館。

第四分局經捺印大體指紋比對未有相符對象，現持續在案發地周遭訪查及搜尋可疑車輛，並透過失蹤人口系統查詢比對中，另公布死者衣物，盼民眾出面協助指認（第四分局偵查隊電話：06-2958885、安平派出所電話：06-2252598）。

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