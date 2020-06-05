「最強奶媽」被爆盜辣照！擅修洋模爆乳翹臀發IG　謝薇安4字回應

▲網紅謝薇安有著令人稱羨的傲人身材，擄獲廣大粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有近300萬追蹤者的超級F奶網紅謝薇安，有著令人稱羨的傲人身材，吸引廣大的粉絲，她曾在2019年，以健身房直播主身分登上大螢幕，讓不少觀眾都驚為天人，也不時會在社群網站上分享辣照，為粉絲提供福利。

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▲眼尖網友發現謝有些照片，是使用俄羅斯豔星kristina muzhzhukhina的照片。

不過近日有網友向本刊指出，其實網路上有些性感火辣照片都不是謝本人，謝甚至未經過原創者同意，就擅自將照片加工使用，眼尖網友發現謝有些照片，是使用俄羅斯艷星kristina muzhzhukhina的照片。

由於kristina皮膚黝黑，所以謝在使用前，會將膚色、位置或圖片大小調整的與自己身材相像後才上傳，還會把臉卡掉一半，當有人詢問是否是她本人時，她才會說「明天才是」。由於恐造成粉絲誤解，於是kristina在5月中旬發了限時動態，向網友求援，認為謝盜用了她的圖片，希望發動網友將其檢舉下架。

本刊向謝求證是否盜用照片時，她只回應指出：「我下面留言都有寫不是我」，至於對於俄羅斯女星提出檢舉、以及著作權相關問題，至截稿前，謝都不再回應。



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