為憂鬱症「打預防針」？　中國醫藥大學醫學系學生研究發現抗鬱新曙光

▲中國醫藥大學醫學系孫慶芳同學在蘇冠賓教授指導之下，發現對於甲型干擾素療法之精神副作用有抵抗力的病患，在往後追蹤12年的期間更不容易罹患憂鬱症。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中國醫藥大學醫學系孫慶芳同學在該校身心介面究中心主任蘇冠賓教授指導之下，與台北國泰醫院精神科主任邱偉哲醫師合作，巧妙地分析台灣健保資料庫中7萬多位C型肝炎病患，結果發現對於甲型干擾素（Interferon-α）療法之精神副作用有抵抗力的病患，在往後追蹤12年的期間更不容易罹患憂鬱症！

孫慶芳同學等人這項研究，隱含為憂鬱症「打預防針」的大膽結論，結果已發表在國際知名期刊《大腦，行為和免疫》（Brain, Behavior, and Immunity），受到極大。

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孫慶芳同學不像一般醫學生結束臨床實習就畢業去考醫師執照，反而加入MBI-Lab展開為期1年的研究生涯，而中心主任蘇冠賓教授在擔任中醫大醫學院副院長時，就是「非典型醫師生涯」計畫的大力推手。蘇教授一方面指導孫同學做研究、寫論文，更鼓勵她將研究成果投稿到國際會議報告。結果她不但成為全場最年輕的講者，更獲得第9屆身心介面國際研討會最佳壁報獎！蘇教授甚至將她介紹至美國有「南部哈佛」美譽的埃默里大學（Emory University），加入「憂鬱症發炎理論」世界第一把交椅的Andrew H. Miller的團隊學習（他正是蘇教授博士班指導教授Carmine Pariante的指導教授），接受難得的研究訓練！

孫同學表示：「蘇醫師注重獨立學習，希望學生能獨立思考、碰到困難要想辦法解決，只有在我們真的碰到瓶頸時，他才會點出問題，指引出路」。蘇醫師雖然對研究、報告要求十分嚴格，但私底下對學生平常生活的大小事其實相當關心。「加入實驗室研究感覺氣氛真的很棒，目前也有好幾位大學部的學弟妹也都來加入有趣的研究工作」。關於此事，蘇醫師則是簡單回應：「只要學生有勇氣作夢，我便全力協助學生圓夢」。

近年醫學界對憂鬱症的看法已經從過去的「單胺氧化酶理論（monoamine hypothesis）」推展到「發炎反應假說（inflammation hypothesis）」。除了腦內神經傳導物質協調失常之外，異常的發炎反應與憂鬱症高度相關。而支持憂鬱症的發炎假說最有力的現象，就是C型肝炎病患接受傳統甲型干擾素（Interferon-α）治療時，有大約30％的病患出現重度憂鬱症，這個臨床現象在身心介面究中心和中國醫藥大學附設醫院的肝病中心團隊的合作之下，已經發表多篇臨床和基礎研究的論文，且在全世界都有類似的報告。然而，過去從未有人針對干擾素治療期間「沒有」出現憂鬱症的C型肝炎患者進行探討。根據孫同學的研究：使用過甲型干擾素，但治療期間沒有出現憂鬱症狀的C型肝炎患者，在往後的人生較不容易受憂鬱症所苦！

甲型干擾素對憂鬱症產生的免疫作用機轉尚未明確。蘇醫師指出這樣的現象可能跟甲型干擾素調節腦內複雜的細胞發炎反應相關。此外，安全劑量下的甲型干擾素也可能會對腦內神經細胞突觸再生、重塑產生正面的影響。國外已經有許多免疫抑制劑、免疫調節劑應用在憂鬱症的研究，雖然目前干擾素在精神醫學應用的研究尚在理論階段，但卻是一塊待開發的新大陸，後續若能發展相關動物、臨床試驗，有望打破21世紀抗憂鬱藥物發展停滯的現狀。

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