女赴中南美走私90顆市價1800萬「保育鸚鵡蛋」　闖關失敗竟說：這是雞蛋

▲葉女走私保育類鸚鵡蛋回台，遭海巡人員查獲。（圖／海巡署台中查緝隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名葉姓女子於3月防疫期間，往返台灣與荷蘭，途中行經中南美洲時，購買90顆保育類鸚鵡蛋，回台入境時遭海巡人員查獲，她辯稱這是自己要「烹煮食用的雞蛋」，經海巡署送檢後確認這批蛋是「黃領帽亞馬遜鸚鵡」與「紅額亞馬遜鸚鵡」的蛋，每隻幼鳥可喊價到20萬元。全案依違反野生動物保育法及動物傳染病防治條例等罪嫌，函送台中地方檢察署偵辦。

海巡署偵防分署台中查緝隊接獲檢舉，指有不法分子利用防疫期間，治安警力缺口，意圖走私價格昂貴之保育類禽鳥蛋進入台灣，遂會同行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局，由台中地方檢察署洪國朝檢察官指揮偵辦。3月16日，辦案人員於桃園國際機場第二航廈檢疫櫃檯，緝獲葉女以行李箱夾帶90顆「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」蛋。

▲▼ 葉女以行李箱夾帶90顆「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」蛋，意圖闖關遭逮。

辦案人員查出，葉女於3月7日從台灣搭乘荷蘭航空至荷蘭，再從荷蘭到中南美洲，並於葉女行李中發現3月13日搭乘巴拿馬航空，從尼加拉瓜至巴拿馬的機票票根。葉女於筆錄中堅稱這90顆蛋，是她在3月7日至15日間，於西班牙自助旅行時，向不認識的民眾購買的「雞蛋」，欲自己烹調食用，購買時使用美金，每顆約新台幣2至5元。

經查緝隊會同動植物防疫檢疫局新竹分局將90顆「雞蛋」，先送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，再轉交特有生物研究保育中心鑒定，確認為「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」的卵。

海巡署指出，「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」為我國行政院農委會及美國華盛頓公約（CITES）所列第一級及第二級保育類野生動物；因原生地遭破壞及盜捕因素，所剩野生數量極為稀少，目前台灣黑市每隻幼鳥喊價可達新台幣20萬元。

▲「黃領帽亞馬遜鸚鵡」和「紅額亞馬遜鸚鵡」為我國行政院農委會及美國華盛頓公約（CITES）所列第一級及第二級保育類野生動物，目前台灣黑市每隻幼鳥喊價可達新台幣20萬元。

而西班牙屬新城病（禽鳥傳染病）疫情不明或已發生疫病之國家，倘入侵台灣，恐造成生態與農業浩劫及危害國人生命財產安全。全案訊後依違反野生動物保育法及動物傳染病防治條例等罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

台中查緝隊呼籲，除查緝走私及非法入出國外，生態及環境保育亦為重點工作事項，國人若有發現任何不法或其它需要服務事項，請多加撥打「118」免費電話，共同為野生動物保育盡一份心力。

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