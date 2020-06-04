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4年來首次⋯「國內機票」變便宜了！民航局：6月底生效

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▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國內航空票價調降。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

搭飛機變便宜了！民航局表示，由於國際燃油油價下跌，低於調整門檻，航空公司已提報調降國內航空票價，預計6月底生效，調整幅度尚在了解中。本次調降為國內航空機票4年來首度降價。

今年4到6月國內線航空燃油的平均價格為每公升新台幣9.01元，低於調降門檻每公升10.72元。民航局空運組長鄭堅中表示，航空公司已呈報票價調整申請，預計6月底就會生效，至於調整幅度則還在了解審查中。

請繼續往下閱讀...

▲▼機場,松山機場,春節,返鄉,人潮,防疫,口罩,武漢肺炎。（圖／記者李宜秦攝）。

▲近日搭機的人數大減。（圖／記者李宜秦攝）

根據記錄顯示，上次國內線航空票價調降時間為2015年10月，因此本次調降為4年來首度降價。國內航空票價自2014年起實施浮動票價公式，航空公司可在上限範圍內自訂票價。

航空票價上限票價調整須以中油公司每月初公告的國內航空燃油價格為準，目前共有3個調整門檻，分別是每公升21.74元、每公升16.23元及每公升10.72元，並設定連續3個月的平均門檻。

由於疫情影響，國際航班大減、油價也暴跌，5月國際航空燃油價每桶29.62美元，因遠低於收取附加費標準，民航局日前核定，5月航空公司向旅客收取的航空燃油附加費降為0元，這是該費用實施以來首次跌至0元。

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