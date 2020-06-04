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10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時

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10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博）

▲警方判定砲彈埋藏的大致區域。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博／下圖皆同）

記者陳俊宏／綜合報導

「這老屋暫時不能翻修，40年前，我小時候埋過一枚砲彈在房子下面，翻修的話可能會引發爆炸？」大陸安徽省銅陵市義安區西聯鎮姚姓村民在家人準備將老屋翻修時，冒出的這句話把大家嚇得不輕。經一番思索後，他選擇報警求助。

《安徽商報》報導，5月27日中午12時許，銅陵市公安局義安分局西聯派出所民警獲報後，迅速趕至現場，看到很多村民在圍觀，因擔心發生意外，立即上前將圍觀村民疏散，設立隔離警戒帶。

民警並立即聯繫銅陵市公安局特警支隊排爆大隊民警趕往現場，在等待排爆大隊到來時，禁止任何人員靠近房屋，詳細地向報警人姚某了解情況。半小時後，排爆大隊民警到達現場。

▼警方用金屬探測儀搜尋。

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博）

由於砲彈處於房屋地下，排爆民警使用工具謹慎挖掘，經過近3個小時的挖掘，挖地一公尺深左右。特警找到了砲彈，將其安全挖出，並將砲彈轉移至指定區域妥善保管，以待集中銷毀。

經排爆民警觀察確認，該物體為軍用制式迫擊砲彈，長約30公分、重約3.2公斤，為戰爭年代遺留砲彈裝置；該砲彈雖鏽跡斑斑，但仍有少量引信殘留，如操作不當可能會引發爆炸。

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博）

▲▼警方開始挖掘。

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博）

今年已50歲的姚某表示，這個砲彈是1980年左右，他10歲時埋在房子下面；當時他在自家附近菜園地中玩耍時，撿到了這個類似「鐵疙瘩」的東西，由於家中的土房子正在翻修成瓦房，他根本不知道這是砲彈，覺得好玩便拿起鐵鍬，悄悄地將其埋在自家房屋下面。

直到今年5月27日，家人準備將老房子翻修時，他這才忽然記起自己小時候所做的這件「趣事」。「如果用工具的話，擔心觸碰砲彈會爆炸，所以就報警了。」姚某稱，現在想想自己一家人在地下埋著砲彈的屋子住了40年，還挺害怕的。警方提醒，發現砲彈等疑似爆炸物品和危險品要及時報告公安機關，千萬不要擅自處置，以免危及自身和他人安全。

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博）

▲▼防爆人員全副武裝取出鏽跡斑斑的砲彈。

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博）

▼防爆人員將砲彈轉移至指定區域妥善保管，以待集中銷毀。

10歲在屋下「埋了東西」！他40年後想起嚇傻報案　警一來就是3小時。（圖／翻攝「銅陵特警在線」微博）

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